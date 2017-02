Trénujete a svaly nerastú? Pozrite sa, či nerobíte niektorú z týchto chýb

Cvičíte, cvičíte a nič. Niekedy stačí mierne upraviť tréning alebo si poriadne pospať a svaly začnú rásť.

Budovanie svalovej hmoty chce čas. Keď ste však vo fitku štyrikrát do týždňa a po vytúžených svaloch ani chýru, niekde robíte chybu. Možno máte v tréningovom harmonograme príliš veľa aeróbnych činností alebo sa pri zdvíhaní činiek sústredíte len na jednu svalovú partiu. Časopis Menshealth sa pozrel na to, v čom robia muži pri budovaní svalovej hmoty najčastejšie chyby.

Nebeháte príliš?

Nevzdali ste sa popri zdvíhania činiek ani svojho obľúbeného behu alebo futbalu? Na organizmus toho môže byť veľa. Svaly potrebujú medzi dvoma silovým cvičeniami 48 hodinovú prestávku. Tak sa zotavia a budú rásť. Ak namiesto prestávky zvolíte vytrvalostné športy, celý proces sa preruší. Organizmus totiž minie energiu na ďalší športový výkon. Podľa amerického trénera Jeffa Bella by ste mali vytrvalostný tréning v čase budovania svalovej hmoty skresať na dvadsať minút a venovať sa mu maximálne trikrát do týždňa. Dôležité je, aby ste si vždy stanovili presné tréningové ciele.

Pracujte s viacerými svalmi

Chybou býva aj to, že vsadíte na takzvané izolačné cvičenie. Mnohé sú náročné, najmä ak ich vykonávate s veľkými hmotnosťami, ale sú väčšinou zamerané na jeden sval. Do pohybu sa nezapája viac svalových skupín. Nezabúdajte na základné cviky, medzi ktoré patrí napríklad klasický drep a jeho variácie. Keďže sa do pohybu zapája viac svalov, telo je pod väčším tlakom. Tento pozitívny stres účinkuje na zvýšenú produkciu rastového hormónu. Minimálne 40 až 50 percent tréningu by mali tvoriť základné cvičenia, do ktorého sú zapojené najmenej dva kĺby a vyšší počet svalov.

Viac: FOTO: Sexi telo môže mať každý. Čo jedia superhrdinovia v reálnom živote?

Nevychladnite

Nerobte si v tréningu veľké prestávky. Bez pohybu svaly rýchlo vychladnú a vy ich budete musieť pracne opäť dostať do prevádzkovej teploty. Miniete tak energiu, ktorú ste mohli investovať do cvičenie. Medzi jednotlivými skupinami cvikov by ste si mali dopriať maximálne dvoj- až trojminútovú prestávku. Aj prestávka môže byť aktívnejšia. Namiesto toho, aby ste si nečinne sadli, radšej sa prechádzajte alebo krúžte aspoň pažami. Správne tempo udržujte aj pri cvičení. Napríklad pri vztlaku na lavičke zdvíhajte ruky plynulo. Svalové vlákna to aktivuje lepšie ako príliš pomalý pohyb.

Čítajte aj: Nekazte si formu vo food courtoch. 6 tipov, ako sa v nich najesť zdravšie

Dajte cigaretám stopku

Rast svalovej hmoty je u fajčiarov pomalší. „Cigaretový dym obsahuje oxid uhoľnatý, ten oberá telo o kyslík a práve ten potrebujú svaly na to, aby rástli. Čím menej kyslíka svaly dostanú, tým neefektívnejšie budú pracovať,“ upozorňuje Scott Swartzwelder. Snažte sa cigariet zbaviť. Pozor by ste si mali dať aj na sladené nápoje. Vďaka vysokej hladine cukru v krvi nebudete pociťovať hlad a tým pádom vynecháte niektoré z hlavných jedál dňa. Nevedomky sa tak oberiete o bielkoviny, ktoré sú pri stavbe svalovej hmoty dôležité.

Uspite ich

Svaly potrebujú na rast aj oddych, ak spíte málo, nebude oddych dostatočný. Keď ste niekoľko dní za sebou ponocovali, ani do cvičenia nedáte toľko energie ako keď ste vyspatí. Svaly nebudú mať dosť impulzov na rast. Najmä v čase intenzívneho tréningu sa snažte chodiť spať v rovnakom čase a to aj cez víkendy. Kofeínové nápoje i tréning zaraďte do harmonogramu aspoň 4 až 6 hodín pred spaním.

Cvičte s našimi trénermi. Všetky videocviky nájdete ►TU! A každý týždeň pribúdajú, môžete sa tešiť.