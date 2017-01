Vapovanie vs. fajčenie: Plodnosť v ohrození! Spermie ničia najmä 2 príchute

Vedci varujú mužov pred elektronickými cigaretami. Dodávané príchute môžu spomaľovať pohyb spermií a ničiť bunky v semenníkoch.

Vedci z University College v Londýne študovali 20 kvapalných náplní do e-cigariet s 9 rôznymi príchuťami. Zistili, že chemické látky, ktoré vytvárajú rôzne príchute pri „vapovaní“, sú pre mužské spermie toxické a môžu ich poškodiť.

Žuvačkové a škoricové jedy

Jedna z najpopulárnejších príchutí, žuvačková, zabíja v semenníkoch bunky, ktoré produkujú spermie. Škoricová zase spomaľuje pohyb spermií. Ak si teda myslíte, že nahradíte škodlivé klasické cigarety „zdravšími“ e-cigaretami, nie je to až taký skvelý nápad. Aj keď si vyberiete náplň bez obsahu nikotínu, ktorý poškodzuje DNA spermií, môže to tiež negatívne ovplyvniť vašu šancu na založenie si rodiny, varujú vedci z londýnskej University College. Arómy, ktoré môžu byť v e-cigaretách zahriate takmer na 300 °C, obsahujú podľa nich rakovinotvorné chemikálie vrátane formaldehydu.

Vapovanie určite nie je zdravé

Nebezpečenstvo pre spermie predstavujú podľa vedcov viaceré chemikálie v náplniach, napríklad aj kumarín, čo je lacnejšia verzia škorice, bežne sa objavujúca v príchutiach predávaných v USA a v Číne. Vedúca výskumného tímu Dr. Helen O'Neillová oznámila výsledky skúmania na nedávnej konferencii o plodnosti v Edinburgu, pričom poznamenala: „E-cigarety sú propagované ako zdravotná alternatívu k fajčeniu. Vaping síce je menej škodlivý ako konvenčné cigarety, no napriek tomu nie je bez ich škodlivých účinkov.“

E-cigarety ničia aj pľúca

Existuje asi 7000 príchutí do e-cigariet. Podľa O'Neillovej sú mnohé príchute preskúmané len ako potraviny, no nie ako látky na vdychovanie. Práve to môže byť nebezpečné. Táto štúdia sa len pridala k predchádzajúcemu výskumu, ktorý robili na University of Salford. Vedci vtedy upozornili na vážne riziko poškodenia pľúc e-cigaretami, najmä príchuťami bežnými v potravinách, no nepreskúmanými na účel vdychovania. Najhoršie vyšla príchuť kávy, karamelu a tabaku.

Neplodnosť