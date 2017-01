VIDEO: Najstarší cyklista sveta pokoril ďalší rekord! Z jeho veku onemiete

Kým väčšine z nás sa ani nesníva, že sa dožije tak vysokého veku, Francúz Robert Marchand si uháňa na dvoch kolesách akoby jeho kĺby vôbec nestarli. A to sa narodil ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny!

Robert je hasičom na dôchodku, no sedieť doma v kresle očividne stále nemá v pláne a prívlastok starček sa mu vonkoncom nehodí. „Nie som tu pre to, aby som sa porovnával so šampiónmi, ale aby som dokázal, že aj v 105 rokoch môžete stále bicyklovať," hovorí majster, ktorý jazdí v národnom velodróme v Saint-Quentin-en-Yvelines, západne od Paríža.



Vitálnemu športovcovi v úctihodnom veku sa minulý týždeň dokonca podarilo vytvoriť nový cyklistický rekord vo svojej vekovej kategórii, v ktorej bol už mimochodom aj tak úradujúcou jednotkou. Pokojne však tvrdí, že by dokázal pedálovať ešte rýchlejšie. Ako sa po svojom poslednom závode zdôveril obklopený novinármi, nadoraz nešiel iba preto, že nevidel na znamenie signalizujúce posledných desať minút. „Nie som unavený, nebolia ma nohy, iba ramená," priznal hrdo po 60 minútach, 92 odjazdených kolách, kompletne 22,547 kilometroch.

Recept na dlhovekosť

Pevnému zdraviu vďačí permanentnému udržiavaniu kondície počas celého života a zdravej životospráve. „Celý život som športoval, jedol veľa ovocia, zeleniny a nefajčil. Denne bicyklujem 10-20 km, no nikdy nie vonku. Bojím sa, že by som mohol ochorieť," uviedol ďalej Marchand v rozhovore pre spravodajskú stanicu France 24.

Robertov tréner Jean-Michel Richefort závod prežíval s veľkými emóciami: „Išiel veľmi rýchlo, bál som sa, že dostane kŕč. No držal sa, bol veľmi sústredený a v perfektnej línii." A čo cyklista odpovedal na otázku, či sa chystá vytvoriť rekord aj vo veku 110 rokov? „To je ešte ďaleko, budeme sa o tom rozprávať neskôr," dodal rekordér plný energie, ktorý sám seba nazýva najstarším atlétom na svete.

