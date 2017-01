Vyhasla u vás túžba? Možno zanedbávate 3 veci, ktoré so sexom nesúvisia

Prvé týždne, mesiace i roky erotická túžba k milovanému partnerovi funguje automaticky. No potom príde náraz na múr a vám už tak nechutí. Ako sa tomu vyhnúť?

V posteli to môžete opäť rozprúdiť, ak zvýšite aktivitu v inej oblasti. Autor: Shutterstock.com

Práca, domácnosť a deti. Ničivá kombinácia, ktorá si vyžaduje celého človeka a pohltí všetku jeho energiu. Kde si popri povinnostiach nájsť čas aj na relax v partnerovom náručí, rieši stále viac párov. Podľa štatistík, ako uvádza portál health.com, tretina žien a asi 15% mužov nemá pravidelný sex pre nedostatok túžby. Čím menej času vám ostáva na sex, tým menšiu budete mať chuť. A čím dlhšie budete odkladať aj tieto milé "povinnosti", tým bude horšie sa k partnerovi znova priblížiť, najprv telesne, neskôr aj psychicky. Chcete to?

Čítajte aj: Prečo tuční muži nemajú sex? Riskujú viac ako rozkoš, varuje lekár

3 x pre libido

Ak neplánujete, aby vašu vášeň prebudil nový vietor v podobe ďalšieho človeka, máme pár trikov, ako to dosiahnuť s tým súčasným. Nie je to nič komplikované!

1. Pohyb

V tomto vám pomôže bežná fyziológia. Ak chcete prebudiť túžbu, zlepšite si krvný obeh. Ak si dáte do tela, prekrvíte si aj genitálie a svoje spravia aj endorfíny. Navodia dobrú náladu a to vám zvýši chuť na sex. Pravidelne teda cvičte, samostatne alebo si vyberte spoločnú aktivitu s partnerom. Podľa odborníkov na to stačí 30 minút týždenne!

2. Zdravá strava

Jedzte zdravšie, budete štíhlejší. A v krajšom tele sa ukrýva viac vášne. Nezdravé tuky navyše upchávajú tepny a nedostatočné prekrvenie neobchádza ani pohlavné orgány. S vysokým cholesterolom riskujete aj sexuálnu dysfunkciu. Okrem toho, čím viac tuku máte, tým viac estrogénu vám v tele pláva. Áno, tohto ženského hormónu. Nie je sa čo čudovať, ak je váš apetít po partnerke nižší. Sexuálni poradcovia radia myslieť aj na dostatok železa. Jeho nízka hladina má za následok únavu a to je prvý klinec, ktorým svoju vášeň pochovávate. A nezabudnite aj na libidobudiče ako avokádo, mandle, jahody a ustrice.

3. Stres

Poslednou úlohou, ktorou môžete dosiahnuť zázrak, je odbúranie stresu. Ak nedokážete vypnúť len tak, zaraďte si povinný odpočinok na zoznam povinností. Minimálne dve-tri hodiny týždenne by ste voľný čas mali stráviť s partnerkou. Kino a divadlo obíďte, skočte radšej na drink, kde si budete dívať do očí a komunikovať. Takýto kontakt vám pomôže rozáliť sa. Veď tak stiahnete stresový kortizol, jeden z najväčších kazičov vášne. Uvidíte ten rozdiel!

Viac: Ste nespokojní so sexom? 3 tipy, ktoré vyženú ticho zo spálne