Vzťah či letmá známosť? 5 pravých dôvodov, prečo muži tak radi lovia

Niektorí muži majú povesť zvodcov, nežnejším polovičkám sa takéto chovanie pripisuje menej. Prečo je to tak?

Je to génmi alebo dnešnou dobou?Autor: Shutterstock.com

„Mnohých mužov láka predstava o love na opačné pohlavie viac ako samotný vzťah,“ tvrdí expert na vzťahy a terapeut manželských párov Damon L. Jacobs. Prečo sa takto muži správajú, zhrnul americký odborník do piatich základných dôvodov.

1. Mozog túži po nových veciach

Vo vašom tele sa, či chcete, alebo nechcete, odohráva množstvo chemických procesov, ktoré ovplyvňujú vaše konanie. Niekedy sú dokonca silnejšie ako rozum. „V počiatočných štádiách zamilovanosti sa uvoľňujú z vášho mozgu niektoré chemikálie, vrátane dopamínu, epinefrínu či norepinefrínu. Tieto hormóny spôsobujú pocity radosti a eufórie,“ vysvetľuje prirodzené reakcie v tele zaľúbenca Jacobs, ktorý dodáva, že kvôli takýmto procesom si často zamieňate skutočné vzťahy za „chemické" pocity, a stavíte radšej na krátke známosti.

2. Kultúra mýtizuje lásku

Stačí, keď si zapnete televíziu a pravdepodobne uvidíte romantický film, v ktorom dôjde medzi mužom a ženou z ničoho nič k nadpozemskému vzťahu. Realita je však trochu iná. „Na konci filmu nájdu k sebe cestu, objímu sa a potom sa spustia záverečné titulky. Takmer nikdy však vo filmoch nevidíme, čo príde po tých titulkoch a ako bude pár pracovať ďalej na udržiavaní harmonického vzťahu," ozrejmuje terapeut pre manželské páry. V spoločnosti preto vzniká príliš romantický obraz o skutočnom živote. Napokon je pre mnohých sklamaním a preto sa utiekajú k nestálym vzťahom.

3. Nepriznajú príťažlivosť

Jacobs tvrdí, že vyprchanie čara zo vzťahu je prirodzené, občas sa to stane každému. Mnohí si to však nedokážu pripustiť, alebo naopak, začnú o vzťahu pochybovať a radikálne ho ukončia. „Namiesto toho, aby sme sa naučili niečo o sebe a svojom partnerovi či partnerke, považujeme začiatky vzťahu za ideál a opäť si ich príliš romantizujeme. Fyzická príťažlivosť k inej osobe ako partnerovi nie je automaticky signálom, že puto medzi vami opadlo. Treba sa o tom otvorene porozprávať," radí Američan.

4. Vzťahmi sa sebapotvrdzujeme

Preto ich často nedokážete ukončiť, ani keď už nefungujú. Možno si myslíte, že po súčasnom partnerovi už nebudete schopní nájsť nového. Namiesto toho, aby ste si budovali obojstranne uspokojujúci vzťah s partnerom, občas zotrvávame v chorobných vzťahoch a budujeme ich len na citových potrebách. „Takéto typy ľudí nechcú zotrvať v aktuálnom vzťahu, túžia len uhasiť svoje základné emocionálne potreby, akými sú pozornosť, sebapotvrdenie či zadosťučinenie,“ vnáša do veci svetlo odborník.

5. Monogamia nie je pre každého

Je veľký rozdiel medzi neustálym „lovom“ na opačné pohlavie s nesprávnymi motívmi, a medzi potrebou uspokojiť svoje sexuálne túžby s viac ako jednou osobou. Monogamia, teda spolužitie a sexuálny kontakt výhradne s jedným partnerom, nie je pre každého, preto si Jacobs myslí, že na polygamii nie je nič nesprávne, no partner o nej musí vedieť a súhlasiť s ňou. „Problém nastáva, ak ste neustály lovec a pritom by ste sa už predsa len chceli usadiť. V takom prípade si musíte upresniť svoje priority a hodnoty, bez toho to ďalej nepôjde," uzatvára Jacobs.