Zatočil sa s vami svet? Nečakané dôvody, pre ktoré vám hrozí odpadnutie

Stratiť z ničoho nič vedomie na záchode je nielen trápne, ale aj nebezpečné. Omdlieť však môžete z dôvodov, ktoré by vám ani nenapadli.

Odpadnúť môžete nielen pre veľkú bolesť, horúčavu, vydýchaný vzduch v miestnosti či z dehydratácie. Je viacero prekvapivých príčin, ktoré vás môžu poslať k zemi. Ktoré to sú? Najčastejšie to býva rýchle postavenie sa. Gravitácia ťahá krv smerom nadol, do nôh, a keď sa vstanete zo stoličky, spôsobí to výrazný pokles krvného tlaku. Nervový systém má tendenciu vyrovnať tlak tým, že rozbúcha srdce rýchlejšie a priškrtí prietok krvi v cievach. Občas však takáto reakcia nenastane, čo spôsobí menší prítok krvi do mozgu.

VIDEO: Máte závraty? Toto jednoduché cvičenie naozaj funguje!

Pozor na WC aj smiech

Omdlieť môžete aj pri močení, tlačení pri veľkej potrebe či prehĺtaní. Vtedy dochádza k poruche návratu žilovej krvi pri súčasne zvýšenom tlaku v hrudnej alebo brušnej dutine a stav končí poruchou vedomia. Britské lekárske anály popisujú príbeh 56-ročného muža, ktorý často omdlieval keď prepukol v smiech. Ide však skôr o raritnú situáciu.

Tieto príznaky alarmujú nízky tlak! Vieme, čo vám pomôže

Ďalší vinníci? Kravata i kašeľ

Páni by si mali dávať pozor aj na také činnosti, ako je holenie či uťahovanie si kravaty, dámy pozor na záklon pri umývaní hlavy v kaderníctve či tesný roláčik. Pri stlačení miesta na krku, kadiaľ prechádza hlavná krčná tepna, dôjde k podráždeniu koncových receptorov blúdivého nervu a nastane pokles tlaku krvi a tepovej frekvencie. Končiť to môže až zástavou srdcovej činnosti na viac ako 3 sekundy a poruchou vedomia. Aj náhla zmena krvného tlaku spôsobená úporným kašľom presmeruje krv od mozgu, čiže hrozí zvýšené riziko odpadnutia.

Uvidíte tmu, pobozkáte zem: Kedy je kolaps nebezpečný?