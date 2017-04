Zázračný nápoj proti viróze? Máte ho doma. V tomto môže nahradiť aj lieky

Viete, prečo sme v zime chorí viac ako počas teplých mesiacov? Nielen pre vykúrené byty, chlad vonku a menej slnka. Zanedbávame jednu dôležitú činnosť!

Koľko pohárov vypijete počas zimného dňa? Nebudete sami, ak odpoviete, že sotva jeden. Pocit smädu v chladných mesiacoch pokrivkáva. No potreba tekutín je v skutočnosti len o málo nižšia ako v horúcom lete. Ak nepijete dosť, spoznáte to podľa viróz, ktoré sa na vás lepia jedna za druhou. Skúste začať rátať poháre!

Voda naozaj lieči

Budete prekvapení, ale aj na jeseň a v zime by ste mali denne vypiť dva až dvaapol litra tekutín. Ak ste chorí, po chorobe, alebo cítite, že na vás znova čosi lezie, aj tri litre denne. Najlepšie urobíte, ak si napustíte z vodovodu obyčajnú vodu. Ak chcete preventívny účinok ešte znásobiť, nakvapkajte si do čistej vody citrónový vitamín C. V tom však význam vody nekončí. V čom vám ešte počas choroby pomáha?

zvlhčuje sliznicu – suchá nosová a ústna sliznica je menej odolná a viac náchylná na kvapôčkové infekcie

– suchá nosová a ústna sliznica je menej odolná a viac náchylná na kvapôčkové infekcie rozpúšťa hlien – aj obyčajná voda, popri liekoch na to určených, dokáže rozpúšťať hlien a hydratuje pľúca

– aj obyčajná voda, popri liekoch na to určených, dokáže rozpúšťať hlien a hydratuje pľúca tíši bolesť – ak vás bolí hrdlo, skúste popíjať obyčajnú vlažnú vodu, podráždenému hrdlu urobí dobre

– ak vás bolí hrdlo, skúste popíjať obyčajnú vlažnú vodu, podráždenému hrdlu urobí dobre bojuje s horúčkou – ochladzuje telo zvonka aj zvnútra, pri vysokých horúčkach si doprajte až 4 litre

– ochladzuje telo zvonka aj zvnútra, pri vysokých horúčkach si doprajte až 4 litre dodáva minerály – potením vyplavujete z organizmu veľa minerálov, vhodné sú preto minerálky s obsahom horčíka, sodíka, draslíka, pri nedostatku minerálov počítajte s dlhšou chorobou a zotavovaním sa

– potením vyplavujete z organizmu veľa minerálov, vhodné sú preto minerálky s obsahom horčíka, sodíka, draslíka, pri nedostatku minerálov počítajte s dlhšou chorobou a zotavovaním sa podporuje trávenie – o zdravý prechod stravy tráviacim traktom z veľkej časti sa postará práve voda, ak pri chorobe vraciate alebo máte hnačky, dostatok tekutín je doslova otázkou života a smrti, najmä u malých detí

– o zdravý prechod stravy tráviacim traktom z veľkej časti sa postará práve voda, ak pri chorobe vraciate alebo máte hnačky, dostatok tekutín je doslova otázkou života a smrti, najmä u malých detí podporuje imunitu – tekutiny zabezpečia dostatok kyslíka v bunkách tela, imunita bude pracovať lepšie

Osem proti chrípke

Ak sa chcete nádche či chrípke vyhnúť, mali by ste vypiť osem pohárov čistej vody. Aspoň to pre dailymail.com tvrdí doktor David Lewis, ktorý na toto číslo prišiel vo svojej štúdii. Spomedzi 2000 ľudí, ktorí sa jej zúčastnili, tí, ktorí pili iba tri poháre vody denne, mali až 5-krát vyššiu šancu, že dostanú nádchu a 4-krát vyššiu pravdepodobnosť chrípky oproti tým, ktorí vypili osem pohárov. Okrem vody si môžete dopriať aj nesladený čaj, či riedený džús. Do pitného režimu sa samozrejme neráta káva ani alkohol, tie naopak na hydratáciu slizníc majú opačný účinok. Tak, koľko pohárov budete dnes ešte musieť dohnať?

Chrípka