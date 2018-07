Stále nič? Prestaňte plánovať! Šetrili ste vajíčka?

Každému 7. páru sa nepodarí počať úplne prirodzene. Ale vy môžete mať šesť lepších poradových čísel. Nestresujte sa!

Dnes máte sex, zajtra kúpite tehotenský test a o deväť mesiacov: Hurááá! Štatisticky sa tento dokonalý plán podarí len 1 páru zo 150-ich! A aj to musia byť obaja úplne zdraví a pomerne mladí, nie starší ako 25 rokov. Na prvý šup sa to podarí skôr dvojiciam, ktoré dieťa vôbec nemajú v pláne.

Užívali ste hormóny?

Konečne ste v práci niečo dosiahli, máte vlastné bývanie aj partnera, ktorý by bol skvelým otcom vašich detí? Ak ste vysadili antikoncepciu po tridsiatke, do plodenia sa pusťte po prvej menštruácii. Ste v určitej výhode oproti ženám, ktoré antikoncepciu neužívali a neotehotneli. „Nemrhali“ ste si vajíčkami. Máte ich ušetrené, a keď sa do pol roka nedostanete do druhého stavu, vyhľadajte lekára. Ak vás odbije slovami, že robíte planý poplach, vymeňte ho.

Plodná appka

To, kedy je najlepší čas na plodenie, vám pomôže určiť aj aplikácia v telefóne. Hľadajte ju pod úplne banálnym názvom „menštruačný kalendár“. Stačí si do nej naznačiť prvý deň menštruácie, napísať, koľko dní trvá váš cyklus, a mobil vám presne ohlási, kedy začnete ovulovať.

Hneď netestujte!

Otehotnieť nie je len tak. Je to sled dejov, ktoré musia nastať v správnom poradí a čase. Trasu zvládnu iba niektoré spermie a na konci ich nečaká oddych. Naopak, musia ešte nabúrať stenu obrovského vajíčka, dostať sa dovnútra a uvoľniť genetický materiál.

Hoci zdravý muž má v ejakuláte aspoň 38 miliónov spermií, iba zlomok z nich dorazí do cieľa. Po správnom oplodnení vajíčka cestuje embryo 6 dní vajíčkovodom a po príchode do maternice sa usadí v sliznici. Robiť si tehotenské testy hneď po sexe je teda absolútne zbytočné.

3x

Ak budete súložiť trikrát do týždňa , existuje až 85-percentná pravdepodobnosť, že sa vám do roka podarí počať.

, existuje až 85-percentná pravdepodobnosť, že sa vám do roka podarí počať. V jednom mesiaci je u zdravého páru pri nechránenom styku pravdepodobnosť počatia okolo 20 %. Opakovaným snažením šance stúpajú.

Neplodnosť?

Lekár začne skloňovať pojem neplodnosť, keď sa priznáte, že sa rok márne snažíte otehotnieť a máte pravidelný sex. Koľko však znamená „pravidelne“, to sa nikde oficiálne neuvádza.

Myslite pozitívne

Ak máte plnú hlavu negatívnych myšlienok, drobca neprilákate. „Vizualizácia pomôže, ale iba optimistkám a vyrovnaným ženám,“ hovorí psychoterapeutka PhDr. Alica Terková o metóde, pri ktorej si máte v mysli predstavovať, že už tehotná ste.

„Šťastie, ktoré táto žena cíti, môže jej organizmus stimulovať natoľko, že skutočne otehotnie. Ak ste skôr melancholická či pesimistická povaha, vizualizácia a realita vás môžu rozrušiť natoľko, že po každom nevydarenom pokuse budete ešte smutnejšia. Môžete si tak vytvoriť bloky, ktoré vám zabránia počať,“ vysvetľuje doktorka Terková.

Choďte na dovolenku

Liečivé účinky dovolenky na neplodnosť sa nijako nedokázali, ale fungujú. Určite aj vy poznáte pár, ktorý počal na dovolenke – mimo skutočných problémov a s čistou hlavou (hoci po pár drinkoch).

