Nicole Kidman, Monika z Priateľov, Michelle Obama a ďalšie ženy priznali potrat

Známe osobnosti zdieľajú svoju osobnú skúsenosť zo spontánneho prerušenia tehotenstva. Nie ste v tom sami, odkazujú ženám, ktoré prechádzajú podobným trápením.

Spontánny potrat je bolestnou skúsenosťou, ktorá zasiahne do života ženy ako nečakaný blesk. A hoci sa o nechcenom prerušení tehotenstva zväčša verejne nerozpráva, nejde o ojedinelý problém. Podľa štatistík pripadá na 10 tehotenstiev 1 spontánny potrat. V prípade skorého tehotenstva, čiže do 12. týždňa gravidity, je toto číslo ešte vyššie a odhaduje sa, že každé 5. tehotenstvo končí neúspešne.

Október je preto mesiacom, v ktorom sa snažia, ako píše britský server Independent, prelomiť tabu ohľadom prežívania bolesti zo straty dieťaťa po neželanom potrate. A to nielen vo Veľkej Británii, ale aj v ďalších krajinách.

Nie sú sami

V posledných rokoch prehovorilo o strate dieťaťa počas tehotenstva niekoľko známych osobností. Prelomiť predsudky týkajúce sa žien, ktoré nemajú deti, sa rozhodla aj škótska ministerka Nicola Sturgeonová. Priznala, že je bezdetná, pretože v minulosti potratila a nie kvôli kariére, ako ju mnohí dovtedy obviňovali. „Občas sa z nejakého dôvodu stane, že dieťa jednoducho na svet nepríde. Bez ohľadu na to, ako veľmi by sme si to želali,“ hovorí ministerka Sturgeonová.

Podobnú skúsenosť má však aj mnoho ďalších známych osobností. Herečka Sharon Stone, Celine Dion, Monika so seriálu Priatelia, či Nicole Kidman sa podelili o svoje príbehy, aby pomohli ďalším a povedali im, že nie sú v tom sami.

