3 TIPY ako si udržať hladkú pokožku na pätách. Sezóna sandálov sa blíži

Hoci počasie tomu nenasvedčuje, leto je pred dverami. Bosé nohy prezradia, ako ste sa o ne starali. Na boj so suchými pätami je najvyšší čas.

Zdá sa vám, že vám cez zimu chodidlá zhrubli? Začnite ich rozmaznávať, aby sa vám na nich nevytvorili bolestivé praskliny. Suchá koža pokazí dojem aj z tých najkrajších sandálikov. Ako dostať chodidlá do formy:

1. KRÉMUJTE

V prvom rade si nohy pravidelne krémujte. Zvoľte výrobky, ktoré sú určené špeciálne na ošetrenie chodidiel. Pokožku premastia a zároveň hydratujú. Ak máte päty naozaj suché, nájdite si krémy s 10% močovinou, teda ureou. Zhrubnutá pokožka na pätách je prirodzená reakcia na chôdzu. Nohám dáme počas života skutočne zabrať, keďže prejdeme približne 130 tisíc kilometrov. Hrubšie miesta kopírujú miesta, ktoré počas chôdze najviac zaťažujeme. Práve tam sa hromadia zrohovatené bunky. Z času na čas si môžete suchú pokožku jemne orašpľovať.

2. MASÍRUJTE

Minimálne raz do týždňa si chodidlá pomasírujte mastnejším krémom. Keďže sa na nich nachádza približne 1700 nervových zakončení, jemné dotyky prstov uvoľnia celé telo. Po masáži si na päty naneste hrubšiu vrstvu krému, jemne prekryte ho igelitovým vrecúškom a obujte si ponožku. Nechajte pôsobiť hodinu. Zvyšky krému si pokojne vmasírujte do pokožky. Ak máte viac času, môžete si pre masážou urobiť na pätách píling.

3. ZMÄKČUJTE

Pokožku chodidiel zmäkčí aj kúpeľ s morskou soľou. Kvôli veľkému obsahu minerálnych látok sú vhodné najmä produkty z Mŕtveho mora. Do vaničky postačia tri polievkové lyžice soli. Tvrdé päty sa stratia i po každodennom masírovaní olejom z čajovníka. Vyskúšať môžete i repkový, mandľový či lopúchový. Jemnú pokožku do sandálov získate vďaka kúpeľu pripraveného z vody a jablkového octu. Do domáce ho ošetrenia sa nepúšťajte, ak vás trápia plesňové ochorenia, príliš popraskané päty, ktoré môžu súvisieť s cukrovkou.