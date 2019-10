5 zásad pre úspešný prijímací pohovor. Trojka je najúčinnejšia a pritom najjednoduchšia

Chystáte sa na pracovný pohovor? Dôležité je nielen to, čo budete hovoriť, ale aj to, ako sa budete správať. Tým môže uhrať ďalšie body navyše oproti iným kandidátom.

Pripraviť sa na prijímací pohovor do nového zamestnania po odbornej a vedomostnej stránke je veľmi dôležité. No skúsený personalista nepočúva len to, čo mu hovoríte, ale všíma si aj to, čo robíte s rukami, nohami, kam sa pozeráte, ako podávate ruku... Jednoducho sleduje aj vašu reč tela a celkové správanie, z ktorých sa snaží vyčítať vaše osobnostné vlastnosti. Dajte si preto záležať aj na tejto neverbálnej časti prijímacieho pohovoru a skúste dodržať týchto dôležitých 5 zásad, ktoré vás môžu zvýhodniť oproti konkurenčným kandidátom.

1. Do miestnosti vojdite sebavedomo, no nie namyslene

Svojím vstupom naznačujete ostatným, aký prístup k svojej osobe očakávate. Neostaňte nerozhodne postávať medzi dverami ako nesmelé či neposlušné dieťa, ktoré čaká, kedy ho dospelý pokarhá. Vojdite energicky, neváhajte, odložte si fascikel, kabelku, kufrík či tašku s notebookom, podajte človeku v miestnosti ruku a sadnite si.