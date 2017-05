50 odtieňov fantázie: Prečo ženy láka predstava násilného sexu?

Mnohé ženy, ale aj muži, si občas predstavujú sex spojený s násilím. Neznamená to ale, že by nevyhnutne chceli, aby sa aj uskutočnil.

Niektoré ženy sú zaskočené samy sebou, keď sa prichytia pri predstavách, pri ktorých sú pri mužoch v celkom podriadenej role, stávajú sa prostitútkami alebo sú dokonca znásilnené. Pri tom všetkom sú v reálnom živote sebavedomými ženami, ktoré si nenechajú skákať po hlave a akékoľvek násilie páchané na ženách bez mihnutia oka odsúdia.

Potreba vypnúť

Jedným z dôvodov týchto fantázií môže byť práve emancipácia. Ženy v riadiacich pozíciách, ktoré celý deň niečo organizujú v práci aj v domácnosti, potrebujú aspoň vo fantázii na chvíľku vypnúť a zameniť si role. V novej pozícii sú ony tie podriadené, ktoré poslúchajú na slovo a občas na nich niekto aj nakričí. Hlavne, že sa o nič nemusia starať.

50 shades

Aj u mnohých iných žien sa v predstavách sex spája s násilím. Stačí si len pripomenúť zástup fanyniek Päťdesiatych odtieňov sivej. Podľa jednej štúdie má až deväťdesiat percent žien aspoň občas fantázie, v ktorých sú istým spôsobom k sexu donútené. Často sa to týka aj žien, ktoré takéto násilie aj skutočne zažili. Od fantázie k realite je však ďaleko a veľká väčšina by si to v realite vôbec neželala.

Dodá sebavedomie

Predstavy sú len spôsob, ako dať voľný priebeh živočíšnym pudom, ktoré nespia aj keď sa práve nachádzate v šťastnom manželstve. Sú na pol ceste ku snom a do veľkej miery v nich prebieha cenzúra. Ak žena zatúži po niekom inom ako je jej partner, predstava, že ju neznámy nejakým spôsobom k sexu prinúti je spôsobom, ako obísť svedomie. Veď z vlastnej vôle by predsa s cudzím chlapom nešla! Okrem toho si tak paradoxne ženy dodávajú aj sebavedomie. Predstavy, že ich chce niekto dostať do postele za každú cenu ich utvrdzujú o ich vlastnej žiadanosti.

Niekto to chce naozaj

Osobitnou kategóriou sú ľudia, ktorí násilie vyhľadávajú aj v skutočnosti. V ich prípadoch môže nastať vo vzťahu k vážnemu konfliktu, hlavne ak ich partner nie je rovnakého razenia a sado-maso mu po chuti práve nie je. V takom prípade je lepšie nájsť si niekoho, kto má o intímnom živote podobné predstavy.

