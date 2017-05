Ako si vybrať kozmetický salón? Všímajte si detaily, pomôže aj vôňa

Ideálne je, ak si vyberiete odborníka na základe skúsenosti vašich priateľov. Pátrať môžete aj na vlastnú pleť. Ktoré signály vás budú varovať, že salón treba radšej opustiť?

Na kozmetike si nechcete dať, len vyčistiť pleť, ale aj relaxovať. Preto si všímajte prostredie. Nezáleží na tom, či sa salón nachádza v centre alebo v okrajovej štvrti, rozhodujúce nie je ani drahé zariadenie, ale čistota a útulnosť priestorov. Snažte sa vnímať atmosféru, ktorá v zariadení vládne. Všimnite si umiestnenie lehátka, na ktorom ošetrenie prebieha. V priechodnej miestnosti alebo s vchodovými dverami za chrbtom si príliš neoddýchnete.

Umyje si ruky?

Ak stretnete nádejnú kozmetičku pred budovou na cigarete, nevadí. Horšie je, keď dym cítiť v miestnosti. Pozorujte, či si ruky po fajčiarskej prestávke umyje. Poobzerajte sa po personále. V tomto prípade by nemalo platiť porekadlo, že obuvník chodí bosý. Kozmetička nemusí byť dokonalá, ale upravená by mala byť. „Podľa môjho názoru kozmetička musí mať krátke nechty,“ hovorí kozmetická poradkyňa Dagmar Volková. „Mnohí tvrdia, že vedia robiť aj s dlhšími nechtami, ale neviem nakoľko je klientovi príjemné, keď ho niekto škriabe nechtami.“

Iné značky

Nehanbite sa opýtať na vzdelanie, prax i výrobky, s ktorými v salóne pracujú. Kozmetické zariadenia by nemali byť postavené len na používaní bežných prípravkoch, ktoré si môžete kúpiť v drogérií. Vyžadujú si profesionálnu kozmetiku. Tieto výrobky sú koncentrovanejšie a účinnejšie. V súčasnosti kvalitné značky nepustia do praxe ľudí, ktorí neprejdú ich odborným zaškolením. Ideálna kombinácia je prax, diplom a profesionálna kozmetika.

Kontrolné otázky

„Základom prvej návštevy je päť- až desaťminútová konzultácia a analýza pleti,“ hovorí odborníčka. „Vždy by si mali objednávať ľudí tak, aby mali čas pýtať sa. Robí to málokto.“ Presný plán ošetrenia by mala vedieť zostaviť každá kozmetička. Pred použitím jednotlivých prípravkoch sa musí informovať na prípadne alergie. Platí to aj v prípade prístrojov, ktoré sa využívajú pri ošetrení pleti. Drobný výboj môže vyvolať napríklad epileptický záchvat. Kozmetička o danom probléme vie, preto musí klienta informovať.

Nerozpráva zbytočne?

Kozmetička by nemala pri ošetrení zbytočne rozprávať. Počúvať negatívne zážitky pri masáži tváre je naozaj nepríjemné. Všetky kozmetičky by si mali uvedomiť, že sa dotýkajú človeka, či chcú alebo nechcú, predávajú energiu. Do salónu si chodíte oddýchnuť, nie získať zlú náladu. Rovnako neprípustné je, ak sa kolegyne počas ošetrenia ustavične rozprávajú medzi sebou. Dohadujú si večerný program alebo telefonujú. Znakom profesionálneho salónu je i viditeľný, zrozumiteľný a smerodajný cenník.

