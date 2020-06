Bylinky podporia rast vlasov a spomalia aj ich mastenie. Viete ktoré?

Pomôžu vám osviežiť farebný odtieň i vyživiť vlasovú pokožku. Základom je silný odvar. Čo zaberá na tvorbu mazu alebo lupiny? Po ruke sa oplatí mať aj ocot.

Nechce sa vám ešte ísť ku kaderníčke a potrebujete osviežiť blond farbu? Svoje určite urobia aj slnečné lúče, ale pomôže vám kamilkový čaj. V litri vody vyluhujte šesť až osem vrecúšok čaju, radí portál Women’s Health. Nechajte silný čaj vychladnúť a prepláchnite si ním vlasy. Ak máte čas a necháte si ich vysušiť na slnku, bude efekt ešte lepší. Jemnejšie blond pramene vám pomôže vytvoriť citrón. Šťavu si dajte do rozprašovača a naneste si ju na jednotlivé pramene. Nechajte pôsobiť asi dvadsať minút a citrónovú šťavu zmyte.

Keď padajú

Máte pocit, že vám viac padajú vlasy? Nepodliehajte panike, denne vám ich môže vypadnúť do stovky. Pre istotu si však môžete posilniť vlasovú pokožku. Použiť môžete odvar zo žihľavy. Postupujte rovnako ako v prípade kamilkového čaju. V litri vody vyluhujte asi šesť vrecúšok čaju. Ak máte záhradu použite sedem až desať čerstvých rastlín. Po vychladnutí neoplachutje dĺžky, ale naneste si odvar piramo na vlasovú pokožku. Môžete tak urobiť pri každom umytí vlasov.

Lunárny kalendár na jún: Raci si musia strážiť pulz. A čo vy?

Príliš mastné?

Trápia vás mastné vlasy? Opäť vám pomôže sezónna bylinka. Produkciu mazu zreguluje mäta prieporná. To litra vody vhoďte za hrsť mätových lístkov alebo tri vrecúška čaju. Prevarte a čerstvé bylinky nechajte asi hodinu lúhovať, v prípade vrecúšok a sušenej mäty postačí aj dvadsať minút. Potom premyte odvarom hlavu. Do mätového „čaju“ môžete prípadne pridať aj lyžicu jablčného octu. Mastné vlasy vám pomôže vylepšiť aj tymián. Čajovú lyžičku bylinky zalejte do klasickej šálky, nechajte vylúhovať. Po vychladnutí preceďte a výluh vmasírujte do vlasovej pokožky.

Rozžiarte ich

Zdá sa vám, že vaše valsy stratili lesk a potrebujete ich rýchlo osviežiť? Zachráni vás klasika, hoci tentokrát nejde o bylinky. Zbehnite do špajzy pre ocot, ideálne jablčný. Jeho účinok overili roky. Na liter vody potrebujete jednu až dve polievkové lyžice octu. Vlasy si umyte šampónom, potom sa predkloňte a na záver ich opláchnite octovou vodou. Nesedí vám aróma? Pri sušení sa vôňa octu vyparí a nebudete sa cítiť nepríjemne. Octová voda pomôže vylepšiť aj vlasovú pokožku, najmä v prípade, ak vás začínajú trápiť lupiny.

Čítajte aj: