Čo s placentou po pôrode? Dôvody, pre ktoré sa ju oplatí darovať

Placenta nie je odpad. Lekári ju vedia využiť na liečbu očí, pokožky a jej potenciál sa stále skúma.

Niektoré mamy ju zakopávajú do zeme, iné odkladajú do mrazničky. Mnohí vyrábajú z placenty tablety, o ktoré sa priam trhajú čerstvé matky v snahe zlepšiť si zdravotný stav a predísť popôrodnej depresii. A hoci lekári tvrdia, že „placentománia“ je jedna veľká bublina, ktorá v tom lepšom prípade ženám neublíži, vedci sa o placentu reálne zaujímajú. No nie je placenta ako placenta.

Za to, že venujete časť placenty na vedecké účely, nedostanete peniaze. Pomáhate pokroku, ktorý raz možno pomôže práve vám. Prvé zmienky o využití placenty v medicíne majú vyše sto rokov. V očnom lekárstve sa na Slovensku využívajú amniové membrány od roku 2000. Využívajú sa najmä pri poraneniach a poškodeniach rohovky, pri jej prederavení, popálení a poleptaní oka alebo pre ľudí s rohovkovými vredmi. Často práve amniová membrána zachráni pacienta pred kompletnou stratou zraku.

Ťažké rany, ktoré sa nechcú hojiť prirodzene, poznajú najmä cukrovkári na vlastných nohách. „Stačí, aby diabetik zakopol, urobí sa mu obyčajný záder alebo mu praskne päta. Vplyvom choroby sa mu postupne uzatvárajú najdrobnejšie cievy a on stráca cit,“ vysvetľuje MUDr. Gabriel Pallay, CSc., z Českého centra tkanív a buniek dôvod, prečo si niekedy ľudia s cukrovkou zranenie ani nevšimnú. No a zatiaľ čo zdravým ľuďom väčšina rán prejde prirodzene zo zápalu do štádia hojenia, cukrovkárom sa to nestane.

„V rane na diabetickej nohe je stále prítomný zápal. Nechýbajú bunky, ktoré by ranu dokázali uzavrieť. Sú na jej okraji, ale neudržia sa tam, chýba im ‚záchranná sieť‘,“ vysvetľuje odborník. A práve takú sieť získavajú vedci z placenty, presnejšie z jej časti, amniovej membrány. Keď sa na ranu položí amniová sieť, pomôže vlastným bunkám rozrastať sa. „Navyše dokáže tlmiť aj zápal a bolesti. Využíva sa i pri rozsiahlych popáleninách, preležaninách alebo pri operačných ranách, ktoré sa po chirurgických zákrokoch nechcú zahojiť,“ vymenúva ďalšie možnosti uplatnenia.

Bežný materiál

Amniová membrána je v každej placente, ale na lekárske účely sa dá odobrať iba pri pôrode cisárskym rezom. Pri klasickom pôrode totiž prechádza pôrodnými cestami, kde by sa mohla kontaminovať. „Matku jej odber nijako nezaťažuje. Zisk amniovej membrány vlastne ani nie je odber, ale nevyhodenie placenty do odpadu,“ konštatuje doktor Pallay.

„Placenta nie je papierová škatuľa, v ktorej prišlo dieťa na svet, pričom dieťa si necháte a obal sa zahodí. Ta škatuľa je živá, obsahuje biologický materiál s obrovskou cenou,“ dodáva v nádeji, že v priebehu desiatich rokov sa stane membrána dostupnou pre všetkých pacientov ako ktorýkoľvek iný chirurgický alebo obväzový materiál. „Kým sa tak stane, k liečbe sa dostanú iba pacienti, u ktorých všetky ostatné liečebné postupy zlyhali. Pri diabetickej nohe sú to pacienti, ktorí majú pred sebou amputáciu,“ prezrádza RNDr. Eva Matějková, česká odborníčka na bunkovú terapiu.

Budúcnosť v bunke

V súčasnosti prebieha viac ako päťdesiat štúdií, ktoré sa zameriavajú na ďalšie využitie tkanív, s ktorými prichádza dieťa na svet. Všetky totiž obsahujú veľké množstvo kmeňových buniek, ktoré lekári už vedia využiť, ale ich možnosti vedci ešte stále skúmajú. Bežne sú v ortopédii a traumatológii v podobe chrupaviek, väzov a kostných štepov.

