VIDEO: Čo trápi snúbenicu princa Harryho? Meghan Markle sa prezradila rečou tela

Drobnohľadu expertov na neverbálnu komunikáciu neunikla ani snúbenica princa Harryho Meghan Markle. A čo hovoria na ich vzťah?

Aj vy ste si všimli, že sa 36-ročná herečka neustále dotýka svojich vlasov? Čo to podľa odborníkov znamená? „Niektorí ľudia sa dotýkajú svojich vlasov, hrajú sa s nechtami alebo si mädlia ruky. Je to pre nich spôsob, ako sa upokojiť v situácii, kedy pociťujú úzkosť a napätie. Niektorí ľudia sa môžu dotýkať vlasov, naprávať si ich, keď sa cítia nepríjemne, alebo si nie sú istí, čo robiť alebo čo povedať," hovorí expertka na neverbálnu komunikáciu Blanca Cobb.

Ak sa často dotýkate svojich vlasov pri bežných činnostiach, ako je telefonovanie, čítanie kníh alebo sledovanie televízie, je to zvyk, ktorý si ani neuvedomujete. Počas stresujúcich situácií môžete mať mierne naklonenú hlavu alebo dozadu zastrčenú bradu. Tak sa akoby podvedome chránite.

Vzťah Meghan a Harry podľa expertov na reč tela

Pár avizoval kráľovskú svadbu už na jar. Ste zvedaví, čo vypovedá reč tela o vzťahu 36-ročnej herečky a princa Harryho (33) podľa ich gestikulácie a mimiky? Expertka na reč tela Patti Wood pre The Independent:

„Na prvom interview po oznámení zásnub je vidieť a cítiť z páru hlbokú náklonnosť a potrebu byť jeden pri druhom. Meghan sa pri Harrym cíti v bezpečí a istote, čo jej dáva silu a zjavne sa v tejto pozícii cíti príjemne. Počas celého rozhovoru sa Meghan na Harryho otáča hlavu a pozerá mu do očí. Reč ich tela prešla do obzvlášť dôvernej roviny, keď sa ich redaktorka opýtala na žiadosť o ruku. Všimnite si, ako sa jeho hlava naklonila k Meghan, aby jej preukázal záujem o jej zapojenie sa do toho, čo hovorí. Vyznievajú ako zosúladený pár a obaja majú k ich príbehu lásky veľa čo povedať. Páči sa mi, že obaja majú moc a popri tom sa kontrolujú a dopĺňajú vo veľmi rozkošnom „tanci emócií". Ďalší milý moment počas interview prišiel pri otázke na ich prvé stretnutie. Meghan začala gestikulovať voľnou rukou. Ich pohľady sa okamžite stretli aby spoločne myšlienkami hľadali slová na to, čo sa medzi nimi stalo. Prežívajú to priamo pred nami. Je to krásne. Stále sa šťastne usmievajú a celkový dojem z páru je mimoriadne príjemný. Je vidieť, že je medzi nimi nehraná, nefalšovaná láska."

VIDEO: Sledujte prvé interview snúbencov

