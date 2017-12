Dámy, odpadnete! Muž vás miluje, no táto osoba je preňho viac. A nie mama!

Čo sa to deje s dnešným svetom, keď váš milovaný a po uši zaľúbený partner v istých otázkach predsa len uprednostní niekoho iného? Podľa vedcov má na to pádny dôvod.

Kamoši lepší než partnerka? Štúdia zistila, že mladých mužov emocionálne viac uspokojuje priateľstvo s mužom než romantický vzťah! Kvalitatívny výskum, ktorého sa zúčastnilo celkom 30 heterosexuálnych mladých Britov, a ktorého výsledky boli prezentované v polovici októbra, prišiel s nečakaným odhalením. Pokiaľ ide o emócie, kamoš je pre muža najviac. Dvadsaťosem zo zmienených mužov totiž priznalo, že by osobné záležitosti radšej konzultovali so svojim kamarátom než so svojou priateľkou.

„Bro“, si najviac

Väčšina z heterosexuálnych mladých mužov, ktorí sa jej zúčastnili, priznala, že kamarátske kontakty („bromance“) ich emocionálne uspokojujú omnoho viac než vzťahy s opačným pohlavím („romance“). Podľa autora štúudie Adama Whitea, ktorý je lektorom športu a telesného vzdelávania na University of Bedfordshire vo Veľkej Británii, tkvie hlavné jadro problému – teda rozdiel medzi „romancou“ a „bromancou“ – v tom, že vzťah so ženou je všeobecne omnoho komplikovanejší. Nesie so sebou neustále riziko hodnotenia, tém, o ktorých by sa chlapi radšej nerozprávali, alebo nutnosť vyjadrovať emócie. A to nie je žiadna sranda!

S kamošom je to ľahšie

Prečo je to s kamošom jednoduchšie? „Títo muži majú pocit, že svojmu kamarátovi môžu zveriť svoje najhlbšie, najčiernejšie a najcitlivejšie tajomstvá, pretože sú si istí, že ich za to neodsúdi, nebude sa ničomu diviť a nepochopí to inak, než to v skutočnosti je myslené,“ uviedol Adam White magazínu Live Science. Oproti tomu vo vzťahu muž-žena sa súčasní mladí muži cítia byť tlačení do toho, aby udržiavali istý štandard, čo často znamená pravý opak. Teda držať svoje emócie pekne pod pokrievkou a neotvárať sa partnerke viac, než je nevyhnutne nutné. Často práve z obavy, že si tým zmienený jedinec môže v jej očiach výrazne pohoršiť.

Hanbíte sa za pop?

Čo celkom trefne vystihol jeden z účastníkov štúdie, ktorý vyhlásil, že so svojim kamarátom sa môže baviť o všetkom úplne bez obmedzení, ale sú veci, ktoré by svojmu dievčaťu nikdy ani za nič nepovedal. Práve preto, že by ho už potom napríklad nemala rada. A že pritom nemusí ísť o nič pikantné, ako napríklad BDSM záľuby alebo státisícové dlhy, dokumentuje príklad, ktorý tento mladík uviedol. Povedal výskumníkom, že pred partnerkou zapiera svoje obľúbené hudobné interpretky, konkrétne Taylor Swift a Beyoncé, lebo má strach, že by jeho hudobný vkus nepripadal slečne dostatočne mužný. Maličkosť? V očiach toho mladého muža problém ako hrom.

Bromanca je zdravá

Podľa Whitea tu však zďaleka nejde len o emócie, uvádza portál patalie.sk. Aj keď pripúšťa, že vo vzťahoch medzi mužmi a ženami môže tento novodobý postoj narobiť v budúcnosti skôr problémy, nachádza tu aj jednu dobrú správu. Pokiaľ totiž sú muži ochotní hovoriť otvorene o svojich problémoch, ktoré im spoločenské pomery v minulosti nariaďovali ukrývať a zamlčiavať, aspoň so svojimi kamarátmi, potom sa blýska na lepšie časy. Dopad na mužské telesné alebo duševné zdravie majú „bromance“ vcelku pozitívny, a to nie je málo.

