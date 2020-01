Dámy okolo 40: Menopauzu nevedomky privolávate skôr, zabudnete večer na toto?

Návaly a búšenie srdca sa môžu ohlásiť aj o desať rokov skôr, ak vám v živote niečo chýba.

Bežne prichádza okolo päťdesiatky. Prvé príznaky menopauzy občas prekvapia aj päť rokov predtým. Okrem zrejmých faktorov ako je genetika, strava, stres, množstvo spánku či pohybu, najnovšia štúdia odhalila ďalší dôležitý spúšťač.

Dlhšie mladé vydaté

Spomínate si, kedy ste mali naposledy sex? Pravidelný intímny život je dôležité želiezko v ohni. „Vydaté ženy majú menopauzu často v neskoršom veku a nevydaté. Hoci, príčina tohto spojenia, je neznáma," vysvetľujú na úvod Megan Arnot and Ruth Mace z University College London v čerstvom článku publikovanom Royal Society. Vedkyne sa rozhodli skúmať dve hypotézy. Ak je žena sexuálne aktívna, môže otehotnieť a investícia do ovulácie sa neprispôsobuje skutočnému veku. Alebo je v tom opakované vystavovanie sa mužským feromónom?

Aspoň raz do týždňa

Analýza dát zo skupiny takmer troch tisícok žien získaných z longitudinálnej štúdie ženského zdravia v Spojených štátoch ukázala, že mužské feromóny sú v tom nevinne. O to zaujímavejšie bolo zistenie, že pokiaľ sa ženy venovali intímnostiam aspoň raz do týždňa, mali o 28% menšiu pravdepodobnosť menopauzy ako ženy sexujúce menej ako raz za mesiac. Je to logické. Telo prepnete do módu aktívnej ženy pripravenej ešte otehotnieť a starať sa o deti. Naprogramuje tak pre telo viac ovulácií.

Navyše počas ovulácie je žena náchylnejšia ochorieť pre oslabený imunitný systém. Je teda možné, že načasovanie menopauzy do skoršieho veku súvisí so snahou organizmu sa chrániť.

Aj pre osamelé

Keď vedkyne rozmenili svoje údaje na ešte drobnejšie, zistili, že v skutočnosti nie je smerodajné, či ženy s mužom žili alebo nie. Dôležitá bola frekvencia sexuálneho styku, hoci s partnerom nebývali pod jednou strechou. Protektívny účinok sa ukázal aj v prípade masturbácie či maznania sa s partnerom bez sexu.

