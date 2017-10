Dámy, orgazmus bude fajn, ak sa o to samy postaráte

Ste spokojná so sexom s vašim partnerom? Mávate naozaj orgazmus? Až 70% žien ho totiž často len predstiera. Kto za to môže, že vzdycháte len naoko?

Odpovedzte pravdivo sama sebe – hovorili ste niekedy s vašim partnerom otvorene o tom, čo sa vám pri sexe páči, čo by mohlo byť trochu inak a čo je vám proti srsti? Ak chcete, aby bol váš orgazmus častý a aby ste si sex užila, musíte vziať váš pohlavný živo do vlastných rúk!

Nebojte sa povedať, po čom túžite

Podľa známeho českého sexuológa Petra Weissa muži nemajú klitoris, a tak dosť dobre nevedia, čo s ním. A na to ste tu vy, aby ste ho o vašom tele a jeho fungovaní trochu poučila. Niektorí chlapi si síce nechcú dať do svojho postupu pri milovaní hovoriť, no ak vás má váš muž naozaj rád, určite má záujem, aby ste bola rovnako spokojná, ako on. Preto by si vás mal vypočuť alebo si nechať poradiť a dal sa vami viesť bez toho, aby sa urazil či považoval vaše slová za akési zhadzovanie jeho „posteľných“ schopností. Ukážte mu, kde a ako sa vám to páči. Bez vzájomnej komunikácie je to len tápanie a hľadanie, ktoré môže, ale aj nemusí byť úspešné. Sexuálna komunikácia je podľa odborníka absolútny základ, od ktorého sa odvíja cesta k náprave.

Zdravotné benefity orgazmu

Máte pocit, že to stále s vaším orgazmom nie je také fantastické? Možno ste k tomu ešte nedospela. Podľa odborníkov začnú mnohé ženy prežívať vaginálny orgazmus až po tridsiatke. Nejde už len o pocity pri dráždení klitorisu, ale o vyvrcholenie dosiahnuté pri súloži. Takže, nevzdávajte to. Bola by škoda rezignovať na sex, nakoľko okrem dobrej nálady dokáže posilniť aj imunitu. Zvyšuje sa totiž pri ňom hladina imunoglobulínu A, ktorá je potrebná pri boji organizmu s vírusmi, chrípkou či prechladnutím. Uvoľnený oxytocín zase tlmí bolesť, napríklad hlavy či kĺbov. Ak ale orgazmus len predstierate, škodujete dvakrát. Raz, že sa oberáte o jeho zdravotné benefity, a druhý krát, že váš partner naozaj nemôže tušiť, že neprežívate extázu, keď ju pred ním predstierate. A nabudúce použije opäť „osvedčený“ spôsob milovania, keď sa vám to tak páčilo...

