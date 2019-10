Detská sestrička z Kramárov Janka: Veľakrát si poplačem, ľudia riešia malichernosti

Často si k deťom vytvoríme taký blízky vzťah, že si poplačeme s rodičmi, hovorí Jana Paulovičová, vedúca sestra oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny detského kardiocentra.

Dlhé nočné, stále na nohách a ťažké osudy malých detí. Ako to zvládate?

Nie je krajší pocit, ako keď dieťa odchádza domov. Samozrejme, nie všetky osudy našich detí sú šťastné. Nevieme pomôcť úplne všetkým. Vtedy sú to naozaj ťažké chvíle aj pre nás. Vidíte zúfalstvo rodičov, neviete im pomôcť, žiadne slová útechy na tieto situácie neexistujú. Je to bezmocnosť. Veľakrát si my sestričky vytvoríme k deťom blízky vzťah. Potom si aj my poplačeme.

Váš príbeh: Keď choré srdiečko zmení iné. Maťkovo náhodne spojilo dve rodiny

Nie každý má silu chodiť do práce, kde si občas poplače.

Vždy som chcela byť detskou sestrou. Táto práca mi dáva jednoznačne úplne iný pohľad na život. Čo je naozaj dôležité, posúva mi hodnoty správnym smerom. Veľakrát sa pozastavím nad tým, aké malichernosti ľudia riešia. Aké nepodstatné veci ich trápia, aké majú postoje. Nikoho nepresviedčam o svojich. Je asi prirodzené, že to vnímajú iba ľudia, ktorí prešli ťažkými osudmi, alebo my, ktorí to vidíme.

Človek musí najprv o zdravie prísť, aby si ho začal vážiť?

Moja práca ma naučila byť vďačná. Vďačná za život, za zdravie svojich detí a svojej rodiny. Pretože viem, že zdravie nie je samozrejmé a automatické.



Zdroj foto: archív J.P.

Aj keď sa staráte o cudzie deti, vravíte im naše. To je veľký záväzok a obeta.

Samozrejme, práca sestry vám vie aj zobrať. Váš čas strávený doma s rodinou, so svojimi deťmi, keď sa im venujete cez víkend, chodíte na výlety, ukladáte ich večer spať alebo sedíte pri sviatočnom stole. Samej mi bolo veľakrát ťažko, keď som večer odchádzala do práce a nemohla som prísť na vystúpenie či zápas svojich detí. Keď som nevedela dieťaťu vysvetliť, prečo som na Vianoce v práci.

Hrozí vám nervové zrútenie? Týchto 7 signálov nesmiete podceniť!

Ale nemenili by ste. Čo vás motivuje zostať napriek nelichotivej situácii zdravotných sestier na Slovensku?

Ja som mala vždy šťastie na oddelenia, kolektívy a prístup zamestnávateľa. Nikdy som nepociťovala, že by som bola nedocenená. Skôr naopak. V detskom kardiocentre naozaj cítiť, že sestra patrí do tímu, že je dôležitý článok celého procesu a má naozaj veľký význam v kontexte celého liečebného procesu. A tak by to malo byť vo všetkých nemocniciach.

Veľa ľudí sa do tohto povolania nehrnie. Problém je nízke ohodnotenie?

Sestry sú vzdelané, samostatné a dôležité z hľadiska úspešnej liečby a prepustenia pacienta. Časy, keď boli podriadené lekárovi a plnili len jeho ordinácie, sú dávno preč. Kým si to spoločnosť a hlavne samotné sestry neuvedomia, spoločenský status povolania sa nezvýši. To je aj jeden z hlavných dôvodov nedostatku sestier. Ale už aj na Slovensku sú zariadenia, ktoré sa snažia ohodnotiť sestry a vytvoriť vhodné pracovné podmienky. Napriek tomu majú nedostatok sestier. Takže nebude všetko len v peniazoch.

Čítajte aj: Najlepší trik proti vyhoreniu je prechádzka v prírode. Potvrdzujú to aj štúdie