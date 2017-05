Dobrá správa: Riziko rakoviny prsníka môžete znížiť až o 80%!

A platí aj pre ženy z rodín, v ktorých sa nádor prsníka vyskytol . S nadváhou máte až dvojnásobne vyššie riziko rakoviny prsníka než štíhle ženy.

So zmenou životosprávy začnite hneď teraz! Nikdy nie je neskoro.

„Teší nás čoraz menej karcinómov v neskorých štádiách a výrazne klesá i úmrtnosť na nádor prsníka. Zrejme za to môžu mamografy i čoraz kvalitnejšie lieky. Ženy nezanedbávajú prevenciu a prichádzajú ku gynekológovi aspoň raz za rok. Aj vďaka tomu zachytíme až polovicu ochorení v skorej fáze,“ hovorí MUDr. Jozef Mardiak, CSc., z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Skríning je zadarmo

Minimálne dva najčastejšie nádory žien však môžete odhaliť aj bez cudzích očí. Každý mesiac si prehmatajte prsníky vrátane podpazušných jamiek a kľúčnych kostí a sledujte, čo po vás ostane vo WC mise.

A máte nárok

→ po 45. roku: 1 x za dva roky na mamografické vyšetrenie prsníkov, odporúča sa však chodiť už po štyridsiatke a každý rok, ak užívate hormonálnu antikoncepciu,

→ po 50. roku: každé dva roky na vyšetrenie skrytej prítomnosti krvi v stolici – u praktického lekára si pýtajte domáci test krvi v stolici, hotový lekár vyhodnotí a pošle na ďalšie vyšetrenia, ak treba,

→ genetické testy: v akomkoľvek veku, ak sa rakovina vyskytla u viacerých priamych príbuzných v rodine.

Prsiam estrogén nechýba

V tukových zásobách sa ďalej tvoria estrogény aj napriek prechodu. Puto medzi rakovinou a estrogénmi je najsilnejšie v prsníkoch a vo vaječníkoch. No v tomto prípade nechýba, ale naopak, škodí. Kým jeho dobrá zložka chráni srdce a ostatné orgány pred ochoreniami, zlá dláždi cestu karcinómu. „Skoro všetky rizikové faktory sa týkajú hormónov, či už je to včasné začatie menštruácie, neskorý prvý pôrod, krátke dojčenie či neskorý prechod do menopauzy,“ opisuje onkológ MUDr. Juraj Beniak, kedy za život stihnete vyprodukovať viac estrogénu ako vaše rovesníčky.

Zdravá rada

Hlavnou prevenciou je zdravý životný štýl. Zaraďte zelenú zeleninu, sóju, ľanové semienka, olivový olej a pohyb, postačí chôdza. Obmedzte živočíšne tuky, cigarety a alkohol.

