Dôchodkyni zmenili život implantáty

Muž jej desiatky rokov tvrdil, že je frigídna. Nebola. Zistila to až na dôchodku, keď ho vymenila za iného.

Keď sa 62 ročná žena rozvedie, je to pre susedov poriadna téma. Väčšou je, ak prizná, že sa to stalo kvôli sexu a úplne najväčšou, ak si dá po rozvode urobiť nové prsia a priam okamžite si nájde aj nového partnera. „Keď som vybehla na ulicu s novými trojkami ako mladica, všetky susedy boli v okne,“ hovorí uvoľnene pani Alžbeta. Kým prišla do dôchodku, bola farmaceutickou pracovníčkou. O svojej práci rozpráva uhladená dáma, s pedantne vyčesanými vlasmi a v decentnom kostýmčeku, zanietene. Denne ju v lekárni v centre mesta obdivovalo mnoho mužov, ktorí túžili mať doma rovnako dôstojne starnúcu partnerku. Všetci len ten vlastný nie. „Celé roky sa ku mne manžel správal hrubo a vôbec sme sa nemilovali. Nedalo sa mi. Keď sa mi pozrel na prsia a ja som zbadala jeho opovržlivý pohľad, nemohla som ďalej. Po čase mi začal vykrikovať, že som frigídna a keď mi to povedal už miliónty raz, prijala som to za fakt a začala som sa liečiť. Môj lekár mi však stále hovoril, že podľa neho nemám problém ja, ale môj muž.“ Keď sa manželia po rokoch rozviedli, pani Alžbeta zašla na kliniku plastickej chirurgie a laserovej medicíny avelane v Nitre a dala si urobiť nové prsia. „Chcela som sa konečne cítiť pekná a nevidieť opovržlivý úškrnok pri pohľade na moje ovisnuté telo.“ Operácia vyšla výborne, elegantná pani chytila druhý dych a rozhodla sa zájsť do kúpeľov. Tie sa jej stali osudnými. Hneď prvý deň sa v nich zoznámila s doktorom, ktorý tam pracoval. „Myslela som si, že už v takomto veku láska nevzniká. Mýlila som sa. Zaľúbila som sa. Konečne bol nejaký muž ku mne jemný, konečne som sa nejakému páčila a dával mi to najavo.“ Najviac ju prekvapilo, keď sa potvrdili slová jej doktora. Nebola frigídna. „Kvôli tým hnusným narážkam som sa celé roky nedokázala uvoľniť a k milovaniu som si vytvorila neprekonateľný blok. Prekonala som ho až s novým partnerom.“ Aj keď je pani Alžbeta na dôchodku, prežíva najkrajšiu časť svojho života. „Som tak rada, že som si dala urobiť nové prsia, úplne mi to zmenilo život. Navždy však budem ľutovať, že som to neurobila o mnoho rokov skôr. Mohla som toho pekného v živote stihnúť oveľa viac.“

Názor odborníka

MUDr. Imrich Kováč hovorí, že aplikovať implantáty v neskoršom veku, nie je pre telo ženy nijaký problém. „Ak môžu byť ženy s implantátmi vrcholovými športovkyňami, alebo dennodenne dojčiť a tiež absolvovať všetky potrebné vyšetrenia prsníkov, prečo by potom nemohli skrášľovať telo zrelej ženy?! Mnohým ženám sa rovnako ako pani Alžbete zmení k lepšiemu partnerský a sexuálny život. Cítia sa krajšie a žiadanejšie, čo im otvorí novú cestu k láske k svojmu telu, k sebe samej, k svojej sexualite. To u nich napokon vyprovokuje ďalšiu starostlivosť o svoje telo a svoje zdravie. Často neporovnateľne väčšiu ako pred skrášlením. Pani Alžbeta sa pre implantáty rozhodla v dôchodkovom veku. A zásadne jej zmenili život. Začala sa páčiť sama sebe, viac usmievať, pôsobiť šťastnejšie, a tak si po dlhých rokoch našla partnera, s ktorým je do dnešného dňa šťastná. Mnohé ženy si myslia, že vo vyššom veku nemajú nárok na lásku, šťastie a pekné telo. Nie je to tak. Každá žena môže byť krásna a milovaná.“

Pani Alžbeta si vybrala americké implantáty MENTOR®. Spoločnosť MENTOR® vlastní Certifikát Úradu pre kontrolu potravín a liečiv v USA (FDA). Udelenie osvedčenia FDA je v oblasti testovania pomysleným vrcholom v bezpečnosti implantátov. Výrobcovia implantátov s týmto certifikátom uskutočňujú dlhodobé nezávislé štúdie, v ktorých sú mnoho rokov sledované tisíce pacientok s implantátmi. Vďaka tomu predstavujú výplne spoločnosti MENTOR® najpreverenejšiu a najbezpečnejšiu voľbu a najvyššiu kvalitu v ponuke implantátov aj na Slovensku.

