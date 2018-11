Domáce pôrody pribúdajú. Ide o hazard so životom, či návrat k prirodzenému?

Rodia tajne, bez odbornej pomoci a s rizikom, že to nemusí výjsť. Fenomén pôrodov mimo nemocničných zariadení sa vracia.

Spiatočníčky alebo uvedomelé ženy, ktoré odmietli nemocničný systém pôrodov a často v anonymite privedú na svet svoje dieťa doma? Tvoria pevne zovretú komunitu a vzbudzujú o to silnejšie celospoločenské vášne. Kým miera domácich pôrodov v Holandsku približne s 20 percentami je stále najvyššia v Európe, ešte v 60. rokoch minulého storočia tu rodilo doma až 60 percent žien. Situácia sa otočila po kritike vyššej úmrtnosti predčasne narodených detí v súkromí a vďaka skvalitňujúcej sa medicínskej starostlivosti v nemocniciach. Skúsenosti zo Slovenska a Česka sú však odlišné.

O 5 minút 12

„Pamätám si prípad ženy, ktorá prišla do nemocnice po neúspešnom pokuse o domáci pôrod doslova o päť minút dvanásť,“ opisuje skúsenosť z praxe gynekologička Veronika Rodzenáková z českej nemocnice v Kolíne. Žena sa rozhodla rodiť s dulou doma. Dva dni sa trápila, no pôrod nepostupoval. Dramatická situácia ju nakoniec donútila odísť do pôrodnice, kde lekári zistili, že dieťa je v maternici uložené priečne. „Mala neporoditeľnú polohu plodu. Musela ísť okamžite na cisársky rez. Dokonale premyslený a napísaný pôrodný plán jej bol na nič. Lekári zachraňovali ju aj dieťa. Keby ešte čakala, dopadlo by to tragicky,“ hovorí Rodzenáková.

Dvojitý hazard

Podobné plánované pôrody v domácom prostredí pribúdajú nielen v Česku, ale aj u nás. Koľko ich skutočne je, nikto nevie. A hoci rodiť doma je slobodné rozhodnutie matky, lekári to neodporúčajú a ľahké nie je ani zaregistrovať takého novorodenca na úradoch. A tak sa ženy tvária, že pôrod vo vlastnej posteli bola náhoda. Že to do nemocnice nestihli.

„Väčšina žien sa neprizná, ani keď pôrod dopadne dobre. Mnohé na domáci pôrod pristúpia pod vplyvom dúl, ktoré ich presvedčia, že pôrod je fyziologický a zvládnu to bez zdravotníckej pomoci. Trend domácich pôrodov v poslednom období aj preto rastie,“ tvrdí gynekologička Petra Oťapková z ružinovskej nemocnice. No prečo doma rodia duly, keď tu máme pôrodné asistentky? Vyškoleným pôrodným asistentkám zákon prikazuje odvádzať pôrody len v zdravotníckych zariadeniach, čiže v pôrodniciach. K domácim pôrodom tak chodia na vlastnú päsť s tým, že ak nastanú komplikácie, môžu za ne niesť zodpovednosť.

Nie vždy to vyjde

Domáci pôrod, ktorý dopadne zle, sa ťažko utají. V minulosti bol medializovaný prípad, keď bývalú šéfku českých pôrodných asistentiek Ivanu Königsmarkovú súdili za ťažké ublíženie na zdraví s následkom smrti. V roku 2009 sa u našich západných susedov doma narodil chlapec, ktorý sa počas pôrodu dusil. Oživili ho privolaní záchranári. Nedostatok kyslíka mu však ťažko poškodil mozog a po dvadsiatich mesiacoch zomrel na zápal pľúc.

Pôrodnej asistentke obžaloba vyčítala najmä to, že nechala rodičku tri dni doma v pôrodných bolestiach po odtečení plodovej vody. Súd Königsmarkovú uznal za vinnú a mala si odsedieť dva roky. Nakoniec ju po niekoľkých odvolaniach viny zbavili. Smrťou novorodenca sa v Česku skončilo niekoľko ďalších domácich pôrodov. Na Slovensku takéto prípady známe nie sú. Možno aj preto, že v záujme o domáce pôrody za Európou zaostávame. Podľa odhadov sa v Česku narodí doma tisíc detí ročne. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2014 z takmer 55-tisíc detí na Slovensku narodilo mimo zdravotníckych zariadení 225. Pričom niektoré z týchto pôrodov boli prípady, keď to do nemocnice ženy naozaj nestihli.

Majú výhrady

Nájsť jednoznačnú odpoveď na to, či je domáci pôrod nezodpovedný, je zložité. Pre niektoré ženy je predstava intímneho prostredia príjemnejšia a prítomnosť len blízkej osoby ich tiež upokojuje. Iné rodičky mali negatívnu skúsenosť z predošlých pôrodov v nemocnici. Podstúpili tam zákroky, ktoré si nepriali alebo po pôrode neboli hneď so svojimi deťmi. Takou traumou trpela aj Monika z Popradu, ktorá sa po troch nemocničných pôrodoch rozhodla rodiť doma.

„V nemocnici ma tlačili do vecí, s ktorými som nesúhlasila – uložili ma na lôžko, vyviazali nohy do strmeňov, oholili ma, podali mi klystír... Potom rutinný nástrih hrádze, tlačenie na brucho počas vypudzovacej fázy... Nik mi nepodal ani vodu, aj keď som o ňu opakovane žiadala,“ hovorí Monika. Štvrté dieťa porodila doma, pri sviečkach s manželom a kamarátkou. A inak ako doma by už rodiť nechcela.

Pokrok nezastavíš

Tak ako iné ženy, ktoré rodili v nemocniciach s modernejším prístupom. „Zásahy zdravotníkov do pôrodu, ako to bolo v 80. rokoch, sa z našich nemocníc vytrácajú. Už sa nerobia rutinné klystíry, rodičku nikto nenúti oholiť sa a neplatí, že by štyri dni nevidela svoje dieťa mimo dojčenia. V prípade fyziologického pôrodu nerobíme ani nástrih hrádze. Netvrdím, že neexistujú nemocnice, ktoré zaspali dobu v procese poľudšťovania pôrodov, ale určite to neplatí celoplošne,“ oponuje gynekologička Oťapková.

Myslia si to aj tisícky mamičiek, ktoré sa zapojili do každoročného hlasovania v projekte Sprievodca pôrodnicami. Za najlepšie označili tie v Martine, Spišskej Novej Vsi a Sanatórium Koch v Bratislave. Spokojnosť so starostlivosťou vo všetkých pôrodniciach podľa hlasovania stúpa. Či už s odbornosťou zdravotníckeho personálu, prítomnosťou blízkeho pri pôrode či vybavením pôrodníc. Naopak, kritizovali najmä komunikáciu zdravotníkov s rodičkami a rezervy vidia mamy aj v bondingu, čiže priložení dieťatka na matku bezprostredne po pôrode.

Intímne právo

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má žena právo vybrať si miesto pôrodu, sprevádzajúcu osobu a polohu, v akej bude rodiť, aj mať neustále pri sebe svoje novonarodené dieťa. „Mnohé z týchto práv sa v našich pôrodniciach neuplatňujú. Dochádza skôr k zbytočným a rutinným zásahom, ktoré negatívne ovplyvňujú priebeh fyziologického pôrodu,“ tvrdí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Za pravdu jej dáva aj šéfka slovenských dúl Ľuba Lapšanská: „Domáce pôrody tu vždy boli a budú. U nás sa o nich v čase vládnutia jednej strany mlčalo. Všetky ženy museli rodiť v pôrodnici. Toto je špecifikum postkomunistických krajín. Lebo všade inde sa ženy rozhodujú, či chcú rodiť doma, v pôrodnom dome, v pôrodnici, alebo v ambulancii. A pri ktoromkoľvek rozhodnutí im prirodzene bola a stále je poskytnutá odborná zdravotná starostlivosť,“ upozorňuje Lapšanská a dodáva: „Lenže naše ženy rodia doma samy, pretože systém im odbornú pomoc nezabezpečí. A to je veľký problém!“ S tým súhlasia aj lekári.

Tik-tak

Slobodné rozhodnutie rodiť doma bez odbornej pomoci preto môže byť nebezpečné. Bez výhrady to nikde neodporúčajú ženám s akýmkoľvek rizikovým tehotenstvom či za predpokladu pôrodných komplikácií. Nie všetko sa však dá predpovedať. „Jednou z najčastejších komplikácii je omotanie pupočníkovej šnúry okolo krku dieťaťa. Pri monitorovaní v nemocnici lekári zistia, že dieťa sa dusí a okamžite vykonajú cisársky pôrod, pri domácich pôrodoch sa to nemáte ako dozvedieť. Preto sa takéto prípady končia tragicky,“ vysvetľuje gynekologička Rodzenáková. Aj matka je v nebezpečenstve. Hrozí jej poranenie maternice s rizikom vykrvácania: „Prevoz do nemocnice žena nemusí prežiť.“ Často ide o minúty.

Nová doba

Holandsko nie je jediné, ktoré motivuje ženy rodiť len s pôrodnými asistentkami alebo odchádzať z pôrodnice už po pár hodinách. Funguje to aj v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v severských štátoch, či v susednom Rakúsku. Na Slovensku stále platí, že matka musí ostať v nemocnici najmenej štyri dni po pôrode. A to aj keď bol bezproblémový a dieťatko je zdravé. Pre mnohé ženy je práve to problém. No pomalé zmeny predsa len prichádzajú. Pôrodnica v Martine nedávno prišla s novinkou. Matky môžu ísť po pôrode domov už po 24 hodinách.

Podobne to viac než rok funguje v pôrodnici vo Zvolene. Tam sa môžu matky vypýtať domov po dvoch dňoch. Pokrok prichádza malými krokmi, no práve drobnosti niekedy rozhodnú o tom, či žena zvolí domáci pôrod – v utajení, bez odbornej starostlivosti a pochopenia spoločnosti.

Nemýľte si dulu s asistentkou

Najväčší rozdiel medzi dulou a pôrodnou asistentkou je ten, že dula nie je zdravotníčka. „Teda, môže byť, lebo medzi našimi členkami máme aj lekárky, zdravotné sestry či pôrodné asistentky. Ale vo chvíli, keď sprevádza mamičku ako dula, na túto svoju pôvodnú rolu musí zabudnúť,“ hovorí šéfka slovenských dúl Ľuba Lapšanská.

Dula nemá vzdelanie na to, aby vykonávala pôrody. Je vzdelaná na to, aby rodiacej žene poskytovala informácie a hlavne pohodu. Duly preto nemôžu byť pri domácich pôrodoch a pôrodným asistentkám, ktoré sú na to školené, to zase zákon zakazuje.

