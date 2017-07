Dovolenka bez obmedzení: Ako si menštruáciu prirodzene posunúť?

Ako na just! Máte dostať menštruáciu práve na pri mori, jazere či na kúpalisku? Naplánujte si cyklus, ako vám to bude vyhovovať.

Pravidelné krvácanie určite vnímate ako prirodzené a nerobí vám problém vyrovnávať sa mesiac čo mesiac s kŕčmi, bolesťami hlavy či s kolísaním nálad. Čo však, ak vás čaká práve počas dovolenky, pri dôležitej prezentácii alebo na prvom rande?

Hormonálne pilulky

Ak beriete antikoncepciu, viete si ju relatívne bez problémov oddialiť alebo dokonca stopnúť tak, že budete po 21 dňoch jednoducho pokračovať v užívaní piluliek. Menzes nastúpi, až keď si spravíte plánovanú prestávku.

Druhou možnosťou sú gestagénové hormonálne tablety, ktoré začnete brať po dohode s gynekológom niekoľko dní pred predpokladaným prvým dňom menštruácie. Posuniete si tak krvácanie približne o dva týždne. Dajte si však pozor, lebo aj občasné užívanie týchto piluliek vám môže úplne rozhádzať cyklus alebo zosilniť predmenštruačný syndróm.

Radšej prirozdene?

Patríte k ženám, ktoré z rôznych dôvodov antikoncepciu neužívajú? Siahnite po prírodných prostriedkoch. Rebríček obyčajný, známy aj ako myší chvost, a vitex jahňací, známy ako mníšske korenie, sú bylinky schopné cyklus o niekoľko dní predĺžiť a posunúť tak nástup krvácania. Aby to však fungovalo, musíte ich začať užívať dostatočne včas a pravidelne.

Vyrátajte si, kedy by mala prísť ďalšia menštruácia, ktorú chcete odložiť. Už od prvého dňa posledného cyklu pite čaj či odvar z myšieho chvostíka alebo užívajte extrakt z mníšskeho ho korenia. Presné dávkovanie nájdete na príbalovom letáku týchto potravinových doplnkov, alebo sa poraďte s lekárnikom.

Babské bylinky

Myší chvostík pomáha aj pri problémoch s nepravidelnou menštruáciou. Treba ho však používať rozumne, vo vyšších dávkach vám môže táto bežná bylinka našich lúk uškodiť.

Účinky extraktu z vitexu jahňacieho sú v Európe známe už od čias antiky a sú vedecky dokázané. Bylina obsahuje v semenách a listoch látky, ktoré okrem iného pomáhajú zvyšovať hladinu progesterónu a znižovať hladinu prolaktínu. Ide o ženské hormóny, ktoré riadia ovuláciu, čiže uvoľnenie vajíčka. Využíva sa nielen na posunutie cyklu, ale aj ako doplnková liečba pri poruchách vaječníkov a maternice, ženskej neplodnosti, pri prevencii spontánneho potratu a zmiernenie problémov spojených s menopauzou.

Pomôžu citróny?

Ďalším babským trikom je citrónová šťava. Mali by ste ju piť 2 až 5 dní pred predpokladaným začiatkom. Môžete si takto oddialiť menzes o 2 aj viac dní, je to však individuálne. Každá žena reaguje inak, citróny vám nemusia pomôcť vôbec, alebo budete len slabšie krvácať. Podobný účinok môže mať šťava z čiernych ríbezlí či pitie zriedeného jablčného octu.

Niektoré kultúry odporúčajú vyhýbať sa potravinám, ktoré zvyšujú teplo v tele. Sú to pikantné koreniny, papája, sezam, mango, ananás, ďatle a koreňová zelenina. Na oddialenie cyklu môže vplývať aj pravidelné sprchovanie v studenej vode, intenzívne športovanie či stres pred cestou.

Poraďte sa s lekárom

Prv, než sa rozhodnete oddialiť si krvácanie akýmkoľvek spôsobom, poraďte sa s gynekológom. Ak si myslíte, že ste tehotná, máte podozrenie na zhubné ochorenie, zistili vám poruchu zrážania krvi, trombózu či iné chronické ochorenie, nemali by ste s posúvaním cyklu vôbec experimentovať. Najistejšie je spoľahnúť sa na tampóny.