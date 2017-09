FOTO: 20 tehotenských kíl Katherine Heigl vydesilo. A dnes? Je dokonalá!

Herečka úporne bojovala s narastajúcou hmotnosťou. Vo štvrtom mesiaci tehotenstva boj s prírodou vzdala. Po pôrode však opäť chcela štíhlu postavu.

Americká herečka Katherine Heigl sa dnes teší z krásneho osemmesačného syna. S odstupom času však priznáva, že tehotenstvo nebolo pre ňu najľahším obdobím. Paniku mala najmä s pribúdajúcej hmotnosti. Počas prvých mesiacov tehotenstva chodila na dlhé prechádzky 5-krát do týždňa. Stravovala sa zdravo, a aj tak priberala. Vo štvrtom mesiaci poľavila a rozhodla sa, že bude rešpektovať svoje telo. Nakoniec aj jej mama pribrala počas tehotenstiev v priemere 20 kg.



Ručička išla nahor

Najhoršie pre ňu boli pravidelné kontroly u lekára. „Vedela som, že k tehotenstvu patrí priberanie. Bolo však veľmi ťažké postaviť sa každý mesiac v ordinácii na váhu. Nikdy som si presne nekontrolovala hmotnosť. A keď som videla ako stúpa nahor, vždy mi napadlo, musím rýchlo opäť schudnúť,“ zaspomínala si pre časopis People. Potrápili ju aj prsia, ktoré nikdy nemala malé a zrazu sa zväčšili niekoľkonásobne. S nadhľadom priznala, že o takých veľkých košíkoch dovtedy nemala ani tušenie. „Ale teraz som vďačná svojmu telu, lebo robilo len to, čo muselo.“ Počas tehotenstva nakoniec pribrala okolo 22 kg. Telo si však pre ňu pripravilo ďalšie prekvapenia.

Chudla pomaly

Už 10 dní po pôrode bola ľahšia o 13 kg. Lekári jej hneď vysvetlili, že je to výsledok narodenia bábätka, straty plodovej vody, krvi i placenty. Katherina však chcela zhodiť ďalších 9 kíl. Už po pár týždňoch od pôrodu začala pravidelne chodiť na prechádzky. Sympatická 38-ročná herečka však pripustila, že určite nepatrí k tým, ženám, ktoré sa pár dní po pôrode dostali do svojich úzkych džínsov.

So zvyšnými kilami sa rozhodla nakoniec bojovať pomaly. A bola to správna cesta. Z drobných nedokonalostí si ťažkú hlavu nerobila. Pochopila, že najmä počas dojčenia potrebuje telo viac výživy a z drastických diét by ju nedostalo. Orientovala sa na výživnejšie avšak zdravšie potraviny.

Nezabudnite na humor

Zdravú stravu skombinovala s cieleným pohybom trikrát do týždňa. Okrem pravidelných prechádzok cvičila jogu. A snažila sa späť aspoň osem hodín, hoci pri bábätku je to niekedy veľmi náročné. Najdôležitejšie je však podľa Katheriny Heigl pozitívne myslenie a zmysel pre humor.

Veľkou výhodou je, keď máte vedľa seba milujúcu rodinu. A tú ona má. Podporuje ju nielen manžel, hudobník Josh Kelley, ale aj dve dcéry Nancy Leigh a Adalaide Marie, ktoré si adoptovali. Osemmesačný Josh je jej prvorodený syn. Dnes je Katherine Heigl opäť vo forme a nebráni sa ani ďalšiemu prírastku.

