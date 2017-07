FOTO: Karin Haydu sa operácii chrbtice vyhla. Musela zmeniť každodenné návyky

Karin Haydu (40) vyskočila platnička tak nešťastne, že jej pricvikla nerv a okrem bolesti jej tŕpla aj noha. Chvíľami si ju ani necítila.

Chrbát sa u herečky Karin Haydu ohlasoval sporadicky. Prvé bolesti sa v minulosti objavili počas tehotenstva, no nepripisovala im veľkú váhu. „Vtedy je to podľa mňa prirodzené. Organizmus sa musí vyrovnať s novou, niekoľkokilovou záťažou. Reálne starosti s platničkami prišli o pár rokov, keď som účinkovala v krasokorčuliarskej šou Hviezdy na ľade. Mala som tam úraz a chrbticu som odvtedy začala viac vnímať.“

Ako bez nohy

Chrbtica sa nástojčivejšie ohlásila asi pred štyrmi rokmi a tentoraz sa ťažkosti nedali prehliadnuť. Nebola to však len bolesť, temperamentnej herečke začala tŕpnuť noha. „Chvíľami som si nohu vôbec necítila. Bolo to zvláštny pocit, akoby som ju vôbec nemala. Bolo to veľmi nepríjemné. Zľakla som sa, lebo som presne nevedela, čo sa za tým skrýva a ako dlho budú tieto ťažkosti pretrvávať,“ spomína.



„Nakoniec som mala vyskočenú platničku. Pricvikla mi nerv, ktorý vyživoval nohu. Veľmi dlho trvalo, kým sa mi chrbát dal opäť dokopy, a nezostalo to len pri jednej platničke.“ Nasledovala liečba.

Stvrdnutá

Najskôr nastúpili infúzie a medikamentózna liečba, potom rehabilitácia. A práve pravidelné cvičenie malo ukázať, či je potrebná operácia. Nakoniec ju Karin nemusela absolvovať, hoci problematická platnička jej v podstate vytiekla.

„Niekedy platničky stvrdnú, zvápenatejú a postupne sa rozsypú na prach. Potom musí nasledovať operácia, pri ktorej ju nahradia umelou platničkou. Mne, našťastie, stvrdla, nerozsypala sa a zostala na mieste, takže sa neopiera stavec o stavec,“ hovorí Karin o trampotách s chrbtom. Stvrdnutá platnička síce nie je ohybná, ale ešte dôležitejšie je, že tam, kde teraz leží, netlačí na nerv.

Správny nástup

Od špeciálnych rehabilitačných cvikov Karin postupne ustúpila. Hoci vie, že by si mala nájsť na ne čas, radšej sa vrátila k svojmu obľúbenému behu. Pridáva k nemu aj bicykel. Pre „platničkára“ to môže byť skutočná záťaž, Karin však rozmazná chrbát radšej v bežnom živote. „Naštudovala som si celú školu chrbta, takže napríklad viem, ako správne nastupovať do auta. Nastupovanie spôsobom, že najskôr dáte dovnútra jednu nohu, potom si sadnete a zdvihnete druhú nohu, nie je správny. Najprv si sadnem a potom dám obidve nohy do auta,“ pridáva praktické tipy Karin Haydu.



Beh je jej najobľúbenejšia športová aktivita. Foto: Robo Hubač

„Rovnako sa snažím dvíhať veci z podrepu a s vystretým chrbtom, aby išla záťaž do nôh. Ak ste už raz mali ťažkosti s platničkami, zvyčajne sa vrátia.“ A tak Karin radšej viac myslí na to, ako sa treba k chrbtu správať. Snaží sa byť k nemu šetrnejšia a opatrnejšia. „Chrbticu máme len jednu,“ dodáva s úsmevom.

Prekvapí vás uvoľnených

„Pri bežnej životnej rutine však často zabúdame na zásady správneho držania tela. Paradoxne sa platnička neozve pri silových záležitostiach, ale stačí jeden uvoľnený, nešikovný pohyb,“ konštatuje Karin. Mnoho ľudí sekne pri vstávaní z postele. Svalstvo i chrbát sú uvoľnené a pri vstávaní jednoducho nezaberie svalový tonus a hneď vybehne platnička. So seknutím v nevhodnej chvíli má skúsenosť aj Karin.

„Naposledy ma seklo koncom mája, deň pred premiérou predstavenia, v ktorom aj tancujem,“ hovorí o skúsenostiach herečka. „Cítila som, ako to prichádzalo. Už takú hodinu, dve ma pobolieval chrbát a potom to prišlo. Dala som si lieky a na druhý deň som už bola na javisku a predstavenie som odohrala i odtancovala. Už viem, čo mi pomáha, ale nebolo mi všetko jedno.“

Na celý život

Aj vďaka platničkám sa Karin naučila počúvať svoje telo. Každý, koho trápia seknutia alebo iné bolesti chrbta, už vie, čo si môže dovoliť a čo nie. „Podľa môjho názoru všetci vieme, čo máme robiť, ale nie všetci to robíme. Mnohokrát si nevieme nájsť čas sami na seba. Ak prestaneme mať bolesti, bez problémov poľavíme aj zo zdravých zásad. Myslíte si, že keď to nebolí, je to v poriadku. Chrbtica je však doživotná záležitosť,“ uvažuje Karin.

