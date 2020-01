FOTO: Kozmetička vojvodkyne prezradila. Toto robí MEGHAN MARKLE v kúpeľni!

Máte 5 minút? S dávkou pravidelnosti vám táto špecialitka vyčaruje kráľovskú pokožku a vrásky budú v nedohľadne. Otestujte ju!

Nichola Joss sa ako kozmetická špecialistka v Londýne vypracovala chválihodne vysoko. S dlhým zoznamom VIP klientov, na ktorom stojí napríklad modelky Gisele Bundchen, Kate Moss , speváčky Jennifer Lopez, Alicia Keys a dámy z rodu kráľovskej rodiny, sa pod jej starostlivé ruky dostala aj krásna zlodejka princovho srdca, Meghan Markle. Čo by sme si od nej nedali poradiť aj my ,,smrteľníčky“, všakže?

Neprehliadnite: Boj proti vráskam začína v zime. Zásady, aby ich do leta bolo čo menej

Odličujete, krémikujete? Je tu ešte niečo!

Určite je vám známe neustále prizvukované, že zdravá, čistá pleť je základ a triky s make-upom sú až na druhej koľaji. Kamufláž je predsa otrava a žrút času. Preto sa raz mesačne oplatí naplánovať si hodinku u profesionála a doma sa dôkladne odličovať a hydratovať . Nechcete si predsa narobiť zbytočné vrásky. No je tu ešte jeden veľmi účinný krok. A dámy, po 30-ke nutný!

Na expresné vypnutie pleti postačí JEDNA potravina. Máte ju v chladničke!

Anti-aging Level 2

Nichola pracuje s precíznymi masážnymi technikami, ktoré aktivujú lymfu, štartujú mikrocirkuláciu a okysličenie pokožky. Pre všetky dámy na svete zazdieľala postup špeciálnych hmatov, ktorými si dokážete sami docieliť jemný lifting a nielen to. ,,Eliminujete opuchy, nečistoty, detoxikujete pokožku, odstránite napätie a stres v svaloch, masáž zmäkčí, no posilní svalové vlákna, čím pozdvihnete jej kontúry a zlepšíte štruktúru. Okysličená pokožka vďaka masáži urýchli obnovu buniek“, vysvetlila Joss prestížnemu magazínu Vogue.



Zdroj: Instagram/@NicholaJoss

Vezmite si váš obľúbený vyživujúci olej a praktizujte ideálne každý večer.

1.Nakvapkajte približne 4 kvapky oleja do dlaní a zahrejte ho ich trením.

2.Môžete sa z dlaní nadýchnuť so zatvorenými očami, najmä ak používate terapeutické prírodné esenciálne oleje.

3.-4.Jemne priložte dlane na tvár a pomocou prstov jednu minútu vmasírujte olej do pokožky smerom von a nahor krúživými pohybmi.

5.Ohnite ukazovák a prostredník oboch rúk a priložte k brade po oboch stranách. Kopírujte sánku zovretú medzi prstami prekĺznutím až k ušiam. Opakujte 6 x.

6.Výrazné kontúry tváre stimulujete pritlačením brušiek palcov na miestach pod lícnymi kosťami od centra tváre von. Ostatné prsty sú zdvihnuté a smerujú od uší. Opakujte 6 x.

7.Proti vráskam na čele priložte prsty oboch rúk k jeho stredu a jemným pritlačením ťahajte smerom nahor. Opäť prechádzajte čelo od stredu von a opakujte 6x.

8.-10.Nezabúdajte na krk a dekolt. Olej potiahnite na tieto partie, jemne premasírujte a prejdite si aj chrbty rúk.

Jete priveľa cukru? Prezradí vás pleť. Čo si treba všímať?

Takže, milé dámy...

Uložiť screen shot do galérie v mobilnom telefóne a masírovať pekne pred zrkadlom po odlíčení a vyčistení, ak vám večer zostane trošku času. Že nemáte? A čo peniaze za estetické zákroky? No vidíte, šup! Veď si k tomu pokojne sadnite, zrkadlo si môžete vziať aj na gauč pred telku. Uvidíte, že budete spať ako princezné.

FOTO: Vyrážky na tvári? Presné miesto napovie, ktorý orgán treba odľahčiť