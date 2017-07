Herečka Kristína Kanátová mieša zázračné prírodné elixíry

Kristína Kanátová (25) v detstve milovala rozprávky, v ktorých sa miešali čarovné elixíry. Dnes ich vyrába pre seba, kamarátky, rodinu aj pre cudzích

Pri výrobe krémov sa dá výborne experimentovať. Ako dlho trvá, kým vám niečo vyjde?

Krém sa dá vyrobiť aj z dvoch, troch surovín. Stačí napríklad bambucké maslo, jojobový olej, prípadne nejaký esenciálny olej. Náročnejšia je výroba s vodou, vtedy už treba použiť aj emulgátor, aby sa suroviny na seba naviazali. Rada spájam viacero receptov do jedného. Krémy sa však vyrábajú aj z desiatich, pätnástich surovín. Dajú sa kúpiť vitamíny v gélovej forme, ale aj rozličné extrakty z morských rias či pantenol. Môže to vyzerať na prvý pohľad komplikované, ale je super, keď viete, čo presne krém obsahuje. Nemám to vedecky potvrdené, ale spätnú väzbu mi dá pokožka.

Jednoduchší krém možno vymiešať do peny za pätnásť minút. Na prípravu vám postačí len bambucké maslo a jojobový olej. Foto: Laura Witteková

Ale nezostali ste len pri výrobe kozmetiky. Vyskúšali ste aj liečivé masti a kvapky.

Vyrábam si klasickú čínsku tigriu masť a vyskúšala som aj švédske kvapky. Veľmi dlho som pátrala po originálnom recepte. Nakoniec som zistila, že sa pripravujú približne z 36 bylín. Výborne povzbudzujú imunitu. Keď ma začína bolieť hrdlo, dám si ich s lyžičkou medu a citrónom a bolesti odznejú. Mám doma aj bylinkovú knihu po prababke a sú tam neuveriteľné recepty. Všetko, z čoho čerpám, tu už dávno bolo. Nie je to nič nové. Ale teším sa, že teraz sa mnoho ľudí vracia k prírode.

Darí sa vám popri škole a natáčaní pravidelne športovať?

Musím sa priznať, že popri škole som nemala čas ani energiu. V letnom semestri som sa cítila ustavične unavená. Ale možno to bolo práve preto, lebo som doma necvičila. Niekedy je lepšie, ak si pri maximálnom vyťažení zacvičím, lebo telo sa potom nastaví tak, že vládze viac. Zanedbala som to, nemala som kondíciu ani energiu.

V čom bol problém?

Keď som sa rozhodla trénovať prvýkrát, bolo mi trápne behať pomaličky, tak som sa rozbehla rýchlo. Povedala som si vau, super mi to ide, vôbec to nie je náročné. Všetkých som predbiehala. Ubehla som asi desať metrov a chytila som nejaký srdcový kolaps. Nevedela som dýchať, bolo mi na vracanie. Mala som pocit, že sa hodím do kríkov a zostanem tam ležať. Bola by to však najtrápnejšia smrť na svete. Ledva som odkráčala domov.

Ani táto skúsenosť vás od behu neodradila?

Druhýkrát som nasadila pomalšie tempo, síce mi nebolo na umretie, ale minimálne na odpadnutie áno. Nepodarilo sa mi behať pravidelne. Ale teraz sa mi to už darí. Beh mi začal dávať endorfíny, ktoré mi predtým nedával. Teraz bez problémov vládzem behať dlhšie. Potrebujem vidieť prírodu. Nevyhovuje mi ani behať dookola. Rada si vymýšľam nové trasy. Niekedy idem kade-tade po uliciach, aby bolo prostredie iné a nenudila som sa pritom.

Kristína vyrába aj púdrové mejkapy pre kamarátky. Presne podľa typu a farby pleti. Ste zvedaví ako? V rozhovore v augustovom čísle časopisu Zdravie sa dočítate aj to, čo ju k miešaniu kozmetiky doviedlo a prečo nemá rada posilňovne. Prezradila tiež, ako si užívala natáčanie nového filmu Čiara ako dcéra Zuzany Fialovej a Tomáša Maštalíra, ktorý prichádza do kín začiatkom augusta.

