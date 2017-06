Herečke Demi Moore vypadli zo stresu predné zuby! Môže sa to stať aj vám?

Strata zubov zo stresu, ako sa to stalo Demi Moore (54) je síce veľmi zriedkavé, no lekári pripúšťajú, že je to reálna hrozba.

Herečka chcela svojím priznaním v šou ľudí varovať, ako vážne a viditeľne dokáže stres zasiahnuť do ich zdravia.Autor: Profimedia.sk

Vypadávanie vlasov pri nervovom vypätí či stresujúcom období života je pomerne bežné a známe. V televíznej šou The Tonight Show Jimmyho Fallona ale známa americká herečka Demi Moore tento týždeň priznala, že jej od stresu vypadli dva horné predné zuby. Podľa nej s tým vyšla na verejnosť práve preto, aby ľudia o takejto hrozbe v dôsledku stresu vedeli. VIDEOrozhovor so zubným lekárom: Ako a prečo používať medzizubnú kefku? Nebol za tým šport, ale nervy „Rada by som povedala, že som o zuby prišla pri jazde na skejte alebo pri niečom „kúlovejšom“, ale pravda je taká, že mi to spôsobil jeden z najväčších zabijakov v Amerike – stres,“ priznala bývalá manželka Brucea Willisa (62). Samozrejme, že sa tak nestalo zo dňa na deň. „Nech sa ľudia neboja, že o zuby prídu za noc či v jedinom okamihu,“ vysvetľuje doktor Matthew Messina, hovorca Americkej zubárskej asociácie. „Ak vám ale zvyknú krvácať ďasná, škrípete v noci zubami alebo vás bolia zuby či sánka po prebudení, všímajte si signály svojho tela,“ radí odborník. Spoznali by ste ju? Od hollywoodskej krásavice mala Demi bez zubov dosť ďaleko. Foto: Profimesia.sk Stres ničí všetko Hlavnou príčinou straty zubov v dospelosti je ochorenie parodontu, ktoré lekári spájajú aj so stresom. Aby sa objasnil mechanizmus, ako môže duševné napätie pôsobiť na závesný aparát zubov, sa stále skúma. No je známe, že častým nevedomým príznakom stresu je nočné škrípanie zubami. A to môže poškodiť jednak sklovinu, ale aj korene. Demi Moore sa v nočnej televíznej relácii už naširoko usmievala s krásnym bielym chrupom, no zverejnila aj svoju štrbavú fotku aby ľudí upozornila, aké devastujúce dôsledky môže mať na ich telo stres. „Dcéry mi tvrdili, že to nevyzerá tak hrozne, páčilo sa im, keď som zuby nemala. Vraj som bez nich vyzerala mierumilovnejšie,“ so smiechom priznala Demi, ktorú duševne mimoriadne rozhodil rozchod s jej druhým manželom, podstatne mladším hercom Ashtonom Kutcherom (39). Bielenie zubov: Domáce či profesionálne? Aby ste neboli sklamaní! V tomto článku sa zaoberáme Stres ...viac

Autor: Martina Palovčíková

