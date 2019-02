Hrozí vám trombóza? Ohrozuje aj mladé ženy. Ide vám o život!

Trombóza v mladom veku je raritnejšia. Môže za ňu často podceňovanie rizikových faktorov, najčastejšie kombinácia: hormonálna antikoncepcia a fajčenie.

Máte poruchu zrážavosti krvi? Nemáte o nej ako vedieť. Teda ak ju nemali všetci vaši predkovia a nedali vás testovať. Poruchy zrážania krvi prezradí podrobný rozbor, na ktorý máte bezplatný nárok až pri podozrení na vrodené problémy, ktorým však nič zjavné nenasvedčuje – ste mladý, vaši rodičia nemali infarkt ani porážku v mladom veku, nemáte nadváhu, sedavé zamestnanie, nefajčíte... Odborníci overia, či vám v krvi nekolujú protilátky, ktorých prítomnosť býva príznakom autoimunitných chorôb. Aj pri nich sú ľudia náchylnejší na tvorbu krvných zrazenín.

Tromby strašia tehotné

Ohrozené sú najmä ženy v období okolo pôrodu. Hormonálne zmeny spomalia prúdenie krvi v dolných končatinách. Samotný nárast maternice vyvíja väčší tlak na cievny systém. V tehotenstve je prirodzene zvýšená zrážavosť krvi. Chráni placentu aj plod pred poškodením. Trombóza však postihne veľmi malé percento tehotných. Väčšmi sú ohrozené tie, ktoré fajčia alebo majú zároveň vrodenú poruchu zrážavosti krvi.

Hormóny sú zlé?

Hormonálna antikoncepcia je pomerne vysokým rizikovým faktorom, hoci sa všade uvádza, že najmodernejšie nízkohormonálne prípravky nebezpečenstvo nezvyšujú. Nie je to pravda! Ak žena kombinuje hormonálne pilulky s cigaretami, má nad tridsaťpäť rokov alebo dosiaľ neodhalený vrodený defekt zrážavosti krvi, ide jej o život!

Aké máte nohy?

Sú kŕčové žily rizikový faktor trombózy? Kedysi sa ich lekári obávali, ale asi pred desiatimi rokmi ich odborníci vyňali zo zoznamu rizikových faktorov tohto ochorenia. Postihnutí sú náchylnejší skôr na povrchový zápal žíl, nie na trombózu.

Poležíte si?

Kedysi sa trombóza liečila na lôžku, aby sa zrazenina neodtrhla. Už to neplatí! Väčšina trombóz sa lieči ambulantne. Hospitalizujú sa len pacienti s embóliou, veľmi ťažkou trombózou alebo takí, ktorí sa nevedia o seba dobre postarať. Základom terapie sú lieky, ktoré znižujú zrážavosť krvi, pričom krvnú zrazeninu priamo nerozpúšťajú. Liečba sa obyčajne začína heparínovými injekciami, tie sa pichajú pod kožu do brucha alebo do ramena raz denne aspoň sedem až desať dní. Zároveň sa užívajú tablety s riediacim účinkom na krv. Nevýhoda liekov je, že každé dva týždne treba podstupovať kontrolné krvné testy, aby sa zistilo, či krv neredne priveľmi.