Hviezda Kliniky Grace: Myslela, že je iba prepracovaná. Kate si vypočula mrazivú diagnózu!  

Extrémnu vyčerpanosť prisudzovala 49-ročná herečka Kate Walsh pracovnému vyťaženiu. Našťastie prišla na vyšetrenie v hodine dvanástej.

Mohla vypiť päť šálok kávy denne a aj tak bola unavená. „Hovorila som si, oh, asi som vyhorela, príliš intenzívne som pracovala, oddýchnem si a budem v pohode. Začala som však pozorovať problémy. Pri šoférovaní či iných činnostiach ma telo ťahalo akosi stále vpravo," hovorí Kate v rozhovore pre NBC News, v ktorom sa po prvý raz rozhodla otvorene hovoriť o zdravotných problémoch, ktoré ju pred dvoma rokmi nečakane postihli.

Myšlienky utekali

Jej kognitívne funkcie sa stále zhoršovali. „Začala som hľadať slová, myšlienky, nedokázala som ich dokončiť," pokračuje. K neurológovi ju poslal partner. Našťastie! Lekár si všimol, že jej pravá časť tváre je poklesnutá. Magnetická rezonancia odhalila desivý zdroj ťažkostí.

Kate Walsh a Patrick Dempsey ako chirurgovia v populárnom seriály GREY´S ANATOMY. Foto: Profimedia.sk

V slávnom seriáli si Kate zahrala doktorku Addison Montgomery, no v reálnom živote sa zrazu ocitla v pozícii pacientky, ktorá sa musí vysporiadať so zlými správami. A vôbec jej to nešlo ľahšie. Práve naopak.

Ako citrón

„Objavili mi pomerne rozmerný tumor v mozgu. Keď som si vypočula diagnózu, akoby duch v tej chvíli opustil moje telo," povedala Kate v rozhovore. „Myslela som, že keď som pre svoju kariéru v živote strávila viac času v nemocničnom prostredí ako doma, budem v pohode. No bola som ako malé vystrašené mača. Rodina a priatelia mi nosili darčeky, cítila som sa ako zraniteľné dieťa, ktoré potrebuje podporu," priznala herečka.

Tri dni po diagnostikovaní jej nádor na mozgu vyoperovali. Našťastie celý. „Mal veľkosť malého citróna, bol už dosť veľký a tlačil mi na lebku," zdôverila sa a dodala, že hneď po operácii si všimla rozdiel. „Akoby mi spoza očí odišla hmla."

Zastavte sa, život je krehký!

Táto skúsenosť úplne zmenila jej pohľad na svet: „Trávim viac času s rodinou a priateľmi, pracujem len na projektoch, ktoré milujem, s ľuďmi, ktorých mám rada."

Sústreďte sa na to, čo vás robí šťastnými. Naozaj si to všetci musíme uvedomiť, až keď čelíme otázke života a smrti? Veď už zajtra môže byť všetko inak.

Hlavne nič nepodceniť

V prípade Kate išlo o takzvaný meningióm, najčastejší nezhubný nádor tvoriaci sa v centrálnej nervovej sústave. Od agresívnych glioblastómov sa značne líši. Tie sa tvoria hlbšie v mozgu a svoju veľkosť môžu zdvojnásobiť len v priebehu pár týždňov. Meningióm je možné chirurgicky odstrániť bez nutnosti ďalšej liečby. Aj u týchto druhov sa však vyskytnú také, v ktorých driemu zhubné rakovinové bunky a lekári sú nútení zvoliť aj rádiologickú liečbu.

Lekára vyhľadajte ak máte:

zhoršenie zraku alebo reči,

epileptický záchvat,

šumenie, hučanie či pískanie v uchu,

blízki spozorujú náhle a bezdôvodné zmeny osobnosti,

problémy s koordináciou pohybov.

„Dôverujte svojim inštinktom. Dôverujte svojmu telu," znie rada Kate Walsh, ktorá chce naďalej pracovať na zvýšení povedomia o rizikách nádorov, hoci ten jej bol našťastie nezhubný, tlak na lebku mohol napríklad spôsobiť životu nebezpečné krvácanie do mozgu. Veľmi často sa môže zvrhnúť.

