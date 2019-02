Hýčkajte samé seba alebo prekvapte partnera. Pomôžeme vám s tipmi na oslavu LÁSKY

Deň romantiky sa blíži. Či už ho strávite v páre alebo single, základ je odložiť technológie, prebudiť príjemné pocity a uspokojiť všetky zmysly dokonalým relaxom.

Sladké prebudenie

Namiesto romantickej večere, s ktorou sa budete musieť po práci ponáhľať, si pripravte špeciálny začiatok dňa. Privstaňte si, zapnite príjemnú hudbu a prebúdzajte sa vôňou raňajok. Čokoláda nesmie chýbať. Hmm čo to bude?

Vedci objavili nový hormón lásky. Muži ho nájdu v tom, čo najviac chutí ženám!

Foto: Shutterstock

A čo takto čokoládové mafiny s kúskami jahôd, malín alebo banánov? Namiesto košíčkov nalejte cesto do formičiek v tvare srdiečka. vyzerajú neodolateľne a hotové sú za pár minút. Zatiaľ máte čas pripraviť sa do práce. RECEPT na ČOKOMAFINY nájdete v aktuálnom čísle mesačníka Zdravie. Ručíme vám za to, že aj po príchode do práce sa partner bude zamilovane usmievať. A ak ste samy, zvyšok vezmite kolegom do práce a o príjemný deň máte postarané.

Ako sa naladiť po príchode z práce? Začína to v kúpeľni ;) ►►►