Je vám stále chladno? 7 príčin prečo ste zimomrivá viac než vaše priateľky

Patríte k tým, ktorí sa oblečú ako cibuľa, ale aj tak mrznú? Príčin, prečo to tak je, môže byť niekoľko.

Pocit chladu je šikovný ochranný mechanizmus nášho tela. Chlad predstavuje pre organizmus v biologickom zmysle oveľa rýchlejšie ohrozenie ako horúčava. Na nízke teploty reaguje senzitívnejšie, radí nám: čo najskôr späť do tepla! Čo však, ak máte ľadové prsty, husiu kožu a drkocete zubami aj vtedy, keď nikomu inému v miestnosti či vonku zima nie je? A najmä, ak sa vám to stáva často?

1. Máte zlé prekrvenie

Ak máte často pocit, že ruky a nohy máte ako v mrazničke, môže to signalizovať zlé prekrvenie organizmu. Teplo sa totiž transportuje krvou cez cievny systém do celého tela. Ak krv necirkuluje dostatočne, napríklad pre ochorenie ciev či nízky tlak, organizmus sústredí teplo do dôležitých vnútorných orgánov a mozgu. Menej dôležitým častiam, ako sú končatiny, sa už potom tepla nedostáva.

Čo pomáha: Všetko čo váš krvný obeh oživí, takže pohyb v akejkoľvek podobe. Efektívne sú cielené cvičenia rúk a nôh, napríklad krúženie ramenami či zápästiami, zovieranie prstov v päsť, striedavé státie na špičkách a pätách.

