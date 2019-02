Keď sa zo zápalu k práci stane averzia. Martina po vyhorení konečne našla rovnováhu

Zhoríte, keď ste pre prácu zapálení, ale aj keď sa o ňu bojíte, ste nespokojní s platom alebo nezvládate vysoké tempo. Kedy ste škrtli zápalkou?

Bratislavčanka Martina (47) sa v reklamnej brandži cítila ako ryba vo vode. Až do chvíle, kým jej nezačala liezť hore krkom. Vymenila ju za učenie jogy, ale ani to dlho nefungovalo. Dnes pracuje v oboch povolaniach a hľadá medzi nimi rovnováhu.

Práca v reklame

Vyštudovaná ekonómka vedela, že odbor vnútorný obchod, ktorý skončila, ju baviť nebude. „Ako študentka som praxovala v televízii. Diplomovku som písala o mediálnom plánovaní a po štátniciach bolo rozhodnuté – chcem robiť v reklame,“ spomína account manažérka, ktorá pracovala vo viacerých reklamných spoločnostiach. Spokojná bola ona aj jej klienti, ktorí si ju doslova žiadali.

„V reklame ide všetko veľmi rýchlo. Stres mi neprekážal, naopak, motivoval ma do vyššieho výkonu. Fascinovala ma akčnosť, dynamika a zmena. Okrem podnikateľov som sa stretávala s umelcami, ktorí pre reklamu pracovali. Známi herci, spisovatelia, výtvarníci, hudobníci... tí všetci ma nabíjali energiou.“ Medzitým sa stihla vydať, narodil sa jej syn, rozviedla sa. Práca a láska k nej však ostávali.

Energia z jogy

Martine neprekážalo, že sedí v práci dlhšie ako bežní ľudia. Extrémne nasadenie považovala za prirodzený životný štýl. Asi v štyridsiatke sa prostredníctvom bývalého priateľa stretla s jogou.

„Priateľ robil pre majiteľku štúdia, v ktorom sa cvičila aj ashtanga joga. Táto tradičná jogová škola je typická dynamickosťou, ktorá ju odlišuje od ostatných hathajogových škôl. Majiteľka nám ponúkla možnosť vyskúšať ju. Neverila som, že ma bude baviť, ale mýlila som sa. Pri ashtanga joge okrem tela trénujete sebaovládanie, disciplínu, správne dýchanie, oslobodenie zmyslov, koncentráciu a meditáciu. Naučí vás milovať svoje telo a svoj život merať v dychoch, nie krokoch,“ opisuje Martina v skratke princípy cvičenia, ktorému doslova prepadla. „Cvičila som ráno, od siedmej do pol deviatej. Potom som utekala do práce. Keby som vynechala cvičenie, tak sa asi zbláznim. Nabíjalo ma úžasnou energiou, ktorá mi dovtedy chýbala.“

Aj tak prišlo vyhorenie

Ani radosť z jogy však onedlho nedokázala prekryť Martininu vyčerpanosť z práce za počítačom a rastúcu averziu voči ľuďom okolo reklamy. „Ráno som prišla do agentúry, sadla som si k počítaču a po desiatich minútach som už nevedela vydržať. So šéfom aj s kolegami som mala dobré vzťahy, ale všetko, čo som dovtedy robila so zápalom a bolo súčasťou môjho každodenného života, postupne strácalo zmysel. Rozmýšľala som, prečo vlastne nabádame ľudí, aby kupovali veci, ktoré nepotrebujú? Prečo tie veci zhromažďujeme, pritom si ich môžeme vymieňať a posúvať napríklad cez second handy? Život strávime v zamestnaní a robíme za dvoch, lebo musíme uživiť rodinu, zaplatiť hypotéku a ísť k moru na dovolenku. Potom sme vyčerpaní, depresívni a kupujeme si pilulky, lebo chradneme. Celá ekonomika je nastavená na našu spotrebu a farmaceutický priemysel profituje z našich chorôb.“

Bola frustrovaná, nespokojná, túžila robiť niečo úplne odlišné. Spravila si lektorský kurz na ashtanga jogu a začala ju popri zamestnaní učiť.

Ku koláčom

Pred tromi rokmi sa Martina rozhodla pre vážny krok, dala výpoveď. „Popri učení jogy som začala brigádovať v rodinnej pekárni, predávala som koláče. Nemyslela som na žiadne kontrakty a termíny, celý deň som komunikovala s usmievajúcimi sa ľuďmi a bola som ako znovuzrodená. Fajn práca, akurát nezaplatená. Podobné to bolo v ďalšej práci v bioobchode. Vedela som sa uskromniť, veľa som toho nepotrebovala. Syn už dospel a nebol odo mňa závislý. Ale predsa, z niečoho žiť musíte. Navyše, nestrávim v nejakej robote dvanásť hodín, keď práve preto som v predošlej dala výpoveď.“ Keď dostala ponuku z nového štúdia hot jogy pracovať ako inštruktorka na plný úväzok, okamžite súhlasila.

Nič netrvá večne

„Z novej práce som bola nadšená. Cítila som sa ako energetická upírka. Čerpala som energiu od ľudí, ktorých som mala v skupine. A myslím, že to bolo vzájomné.“ Nič však netrvá večne a Martina začala po čase nadobudnutú energiu strácať. Aby si zarobila, brala niekoľko kurzov hot jogy denne.

„Bývala som vyčerpaná, nevládala som a joga ma prestávala baviť. Stala sa pre mňa rutinnou prácou, nie koníčkom, ktorý ma kedysi tak dobíjal.“ Po pol druha roku zistila, že opäť trpí pocitom vyhorenia, tentoraz z jogy. Chýbala jej tímová práca, akcia, sociálne kontakty. „V jogovom štúdiu prehodíte s klientmi pár slov na recepcii, to je všetko. Mnohým ľuďom tento životný štýl vyhovuje, ale mne asi nie.“

Vizualizácia cieľov

Keď jej zavolal bývalý kolega, či nechce prísť do agentúry, lebo sa uvoľnilo miesto, súhlasila. No po mesiaci bola tam, kde pred tromi rokmi, vyčerpaná a deprimovaná. „Išla som za šéfom a navrhla mu skrátenie pracovného úväzku na štyri-päť hodín. Bola som rozhodnutá, že ak nebude súhlasiť, odídem.“ Dnes má, čo chcela – dve zamestnania, ktoré sa navzájom vyvažujú.

„Obe ma teraz oveľa viac bavia. Stále však nemám pocit naplnenia, niečoho, čo vás posúva ďalej. Pochopila som, že treba mať cieľ, inak sa životom len tak potĺkate. Je dobré vizualizovať si ho. Sadnem si, zavriem oči a vytváram si príbeh. Metóda vizualizácie je účinná, ale musíte si svoje predstavy a ciele vizualizovať pravidelne. A najmä, musia byť úprimné.“

Martina hľadá nový zmysel života v dobrovoľníctve. „S kamarátkou pôjdeme na Sumatru čistiť prales. V agentúre bezo mňa iste vydržia, každý je nahraditeľný. Mám aj trochu vzdialenejší cieľ – cestu do Indie a prehĺbenie znalostí z jogy.“

Názor odborníčky

Syndróm vyhorenia nie je nejaký moderný výmysel, ale vážny príznak dnešnej uponáhľanej a neohľaduplnej doby. Podľa Adely Makovinskej, riaditeľky vzdelávacej a poradenskej spoločnosti v Bratislave, sme si až donedávna syndróm vyhorenia nepripúšťali. „Ťažkosti súvisiace s prácou sme pripisovali skôr stresu, prípadne depresii. Tieto stavy síce majú veľa spoločného so syndrómom vyhorenia, ale v mnohom sa líšia.“