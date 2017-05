Kolagén nie je botox, a predsa vás zbaví vrások. Zoznámte sa so zázrakom menom Inca Collagen

Nie je to botox, a predsa dokáže vyhladiť vrásky, ubrať pekných pár rôčkov, a navyše pomôcť s nejedným zdravotným problémom. Reč je o kolagéne, najdôležitejšej stavebnej bielkovine v našom tele.

Trápia vás prvé vrásky, lámavé vlasy, či boľavé kĺby? Možno vám v tele chýba kolagén!

Kolagén nie je botox. Je to telu vlastná bielkovina.

Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o zázračnej bielkovine mladosti. Dokáže telu vrátiť to, čo vekom stratilo, uľaviť od bolesti kĺbov, či výrazne zredukovať vrásky. Aj preto ho mnohé kozmetické salóny s obľubou ospevujú ako nový botox. Na rozdiel od botulín-toxínu, ktorý už zo samotného názvu evokuje niečo prinajmenšom prudko toxické, je však KOLAGÉN pre naše telo tou úplne najprirodzenejšou, a dokonca základnou stavebnou substanciou. Vedeli ste, že práve táto zázračná bielkovina doslova vytvára štruktúru našich kostí, kĺbov a kože?

Trápia vás prvé vrásky, či boľavé kĺby? Skúste si doplniť kolagén!

A nielen to. Práve kolagén je v našom tele tým hnacím motorom, ktorý udržiava nielen našu pleť, ale aj všetky tkanivá a kosti dokonale mladé, zdravé a pružné. To však platí iba dovtedy, kým ho máme v tele dostatok. S pribúdajúcim vekom sa nám totiž kolagén z tela pomaličky - potichučky vytráca, a okolo štyridsiatky sa už netvorí skoro vôbec! Či sa nám to páči alebo nie, naše telo jednoducho starne. Ak vás teda trápia prvé vrásky, ochabnuté kontúry tváre, lámavé vlasy či boľavé kĺby, je veľmi pravdepodobné, že aj vám už postupne dochádzajú zásoby tejto užitočnej, ba priam najdôležitejšej stavebnej bielkoviny v našom tele.

10 vecí, ktoré ste o kolagéne (možno) nevedeli:

Je najdôležitejšou stavebnou bielkovinou ľudského tela.

Je nenahraditeľný pre naše zdravie i krásu.

Tvorí základnú stavebnú hmotu podporných tkanív, kostí, šliach, chrupaviek, väziva i kože.

Predstavuje 30 % všetkých bielkovín v tele a 70 % všetkých bielkovín kože.

Je zodpovedný za úroveň hydratácie a pružnosti pokožky.

Od 25. roku života sa obsah kolagénu v pokožke znižuje každoročne o 1,5 %. Po 45. roku sa už netvorí takmer vôbec!

Nedostatok kolagénu sa prejavuje starnutím, čo spôsobuje vznik vrások, zhoršenie stavu kostí, oslabenie svalstva a mnoho ďalších nežiaducich zmien.

Úbytok kolagénu sa môže odraziť aj na kvalite vašich nechtov a vlasov. Ak im dodáte kolagén pravidelným užívaním, budú už onedlho pružnejšie, pevnejšie a zdravšie.

Kolagén pôsobí na pokožku ako jej opora a výplň. Jeho doplnenie vám preto môže nielen vyhladiť vrásky, ale aj výrazne napomôcť pri redukcii celulitídy.

Pravidelné užívanie kolagénu môže zabrániť chronickej bolesti pohybového aparátu a predchádzať výskytu jeho ochorení, ale aj zmierniť bolesť kĺbov a zlepšiť ich pohyblivosť.

Kolagén je malý zázrak pre vaše zdravie. Ako vám môže pomôcť?

Dobrá správa je, že kolagén si môžete pravidelným užívaním doplniť, a vrátiť tak čas o pekných pár rôčkov aj bez ihiel a skalpela! Už aj na našom trhu nájdete množstvo kolagénových prípravkov, no nie všetky sú skutočne účinné. Ako si teda vybrať ten správny? Poradíme vám. Aby sa kolagén vstrebal a účinkoval tak ako má, musí byť „bio-aktívny“. Práve ten je najviac podobný ľudskému kolagénu a naše telo s ním dokáže pracovať ako s vlastným. Rovnako dôležitý je aj jeho pôvod (ideálne morský), množstvo v dennej dávke a samozrejme jeho kvalita. Investovať do prémiového produktu sa v tomto prípade skutočne oplatí!

NÁŠ TIP: Ušetrite pri nákupe Inca Collagen až 8,30 €! Použite teraz zľavový kupón v hodnote 5€ a dopravu zadarmo. Kliknite na www.incacollagen.sk a zadajte zľavový kód: S22000001