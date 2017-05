Krásky varujú dievčatá: Túžba po štíhlosti vie byť vražedná. Len sa na nás pozrite! 

Sny o dokonalej postave ich hodili do pasce, z ktorej nedokázali ujsť. Zachránil ich nový koníček. Potrebovali niečo, čo im vráti stratenú silu, lásku k životu, no predovšetkým sebaúctu.

Nicola (24) vyzerala ako chodiaca kostra

Nicolu King hospitalizovali v nemocnici v hodine dvanástej. Ručička na váhe neukázala ani 30 kilogramov. Nečudo, že jej orgány začali zlyhávať.

Všetko sa to začalo lipnutím na zdravých trendoch v stravovaní. Stále viac sa pozorovala v zrkadle a hoci nadváhu nemala, celkom ju opantala predstava chudnutia. „Počítala som každú kalóriu. Choroba sa pomaly viac a viac rozmáhala v mojej hlave. Začalo sa to sladkosťami a postupne som si z jedálnička vysekala ďalšie a ďalšie potraviny," hovorí Nicola o začiatkoch poruchy príjmu potravy.

Mesiac pred tým, než ju prijali do nemocnice, už nejedla vôbec nič. Trpela skresleným obrazom o sebe samej. Videla sa tučná, hoci jej spod kože pretŕčala každá jedna kosť. Okamžite jej zaviedli umelú výživu do žily. Zostávalo len dúfať, že ju telo ešte príjme. Liečbe sa však bránila a rodičia sa obávali najhoršieho. 18 mesiacov v nemocnici ju našťastie dostalo medzi živých, no po tomto čase nemala ani zďaleka vyhraté.

Liečba vo fitku

Nicoline zábery, z ktorých naskakujú zimomriavky po chrbte. Zdroj: Facebook/ Nicola King

Po prepustení si hľadala niečo, čo by jej vyplnilo voľný čas a odvrátilo myšlienky od trýznivej minulosti. Šesť rokov trvalo, kým sa jej myslenie úplne odvrátilo od odporu k jedlu. „Je to moja terapia a útek od problémov. Je to oslobodzujúci pocit. Aj teraz dostávam svoje telo do extrémov, no pozitívne," teší sa zo svojich aktivít mladá blondínka.

Bodybuilding ju natoľko zlákal, že sa odhodlala posunúť svoje telo do súťažnej formy. Nedávno sa jej pošťastilo prvé víťazstvo. Pozrite sa naň vo FOTOGALÉRII! „Bola to dlhá cesta, no konečne som na seba pyšná. Je mi jasné, že hoci som chorobu premohla, nikdy úplne nezmizne, no som odhodlaná neustále bojovať," dodáva Nicola.

Ďalšie príbehy:

Emmu (20) správa lekárov vydesila

Podobný príbeh je spojený aj so životom Emmy Hynard. Anorexia ju fyzicky i psychicky ničila od jej 14 rokov. „Moje sebavedomie sa doslova potopilo, keď som si uvedomila, že vyzerám inak ako moji rovesníčky. Začala som sa zaoblovať a v porovnaní so spolužiačkami som bola vyvinutejšia, a tak som sa rozhodla chudnúť," priznáva Emma na svojom blogu. Boli dni, kedy nedokázala zjesť nič. S hmotnosťou 32 kilogramov ju umiestnili na psychiatrickej klinike v stave tesne pred smrťou. Pečeň a obličky jej prestávali fungovať.

Posledných 48 hodín života!? Nádej umiera posledná

Táto správa ju natoľko vydesila, že sa nebránila a ochotne s nimi začala spolupracovať na liečbe napriek tomu, že zmeniť myslenie pre ňu rozhodne nebolo jednoduché. Postupným pridávaním množstva jedla sa jej podarilo dostať na hmotnosť 50 kilogramov a dnes sa naďalej snaží každým ďalším dňom.



Viac vo FOTOGALÉRII. Zdroj: Instagram/@emmameganhynard

„Vždy som sa snažila robiť všetko tak, aby som mohla byť na seba hrdá, no keď sa obzriem späť, nemôžem uveriť, ako ďaleko som zašla. Šesť rokov bolesti, sĺz a utrpenia. Ak uviaznete a mieste, z ktorého nevidíte únik, poviem vám, dokážete to a ja som toho dôkazom. Len pred vyše rokom som prišla z nemocnice po tom, čo som vďaka výžive hadičkami pribrala pár kíl. Každý deň som o niečo bližšie. Som taká vďačná, že môžem opäť žiť svoj život, a taká vzrušená z toho, čo mi prinesie," vyznáva sa Emma v príspevku na Instagrame.

Odkaz mladým dievčatám



Zdroj: Instagram/@emmameganhynard

Rovnako ako Nicolu, ju z pazúrov smrti vytiahlo cvičenie a zdravý životný štýl. „Naučte sa milovať samé seba tým, že pre seba niečo urobíte a nespoliehajte sa pritom iba na šťastie z vonkajších zdrojov. Naučte sa byť šťastné a spokojné, a budete mať všetko, čo potrebujete," radí Emma sledovateľkám na sociálnej sieti.

