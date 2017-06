FOTO: Krásna ako bohyňa, 3-násobná mama: Zoë Saldana riadi svoj život šťastným zákonom

Neustále budí nanajvýš vyrovnaný dojem a energie má na rozdávanie. Aké je recept na úspech tejto nádhernej a úspešnej herečky?

Cestuje, fotí, natáča, dáva rozhovory a spolu so sestrami nedávno založila vlastnú produkčnú spoločnosť. Ako toľké povinnosti zvláda v harmónii so súkromným životom, kde je v prvom rade starostlivou mamou dvojičiek a tretieho syna? Prezradila v rozhovore pre magazín Shape.

Nestíhate? Netýrajte sa



„Nedokážem cvičiť pravidelne. Pri mojom živote a dvojičkách je to nereálne. Prešla som preto na zdravú a čistú stravu. Ak sa dobre stravujete, stačí vám tréning pri hrách s deťmi. Zapotíte sa už pri robení lietadielka či výmene plienok," smeje sa herečka. „Keď sa podarí, cvičím trikrát týždenne. Viem, že pohyb je veľmi dôležitý. Neberie ma 30-minútové kardio na veľkom stroji. Radšej si dám 20-minútový intervalový tréning v posilňovni alebo doma." 30 sekúnd beží na mieste, drepuje, posilňuje s kettlebelom a všetky cviky opakuje, kým sa jej nezvýši tep na efektívnu hodnotu spaľovania.

Na diéty neverím



Každý by mal počúvať svoje telo. Niekto vyžaduje viac sacharidov, inému stačí zelenina a bielkoviny. Aj tu je nevyhnutná harmónia. „Prehrešky? Tie nepoznám, pretože neverím ani na diéty. Snažím sa nedeprimovať svoje telo, a to čímkoľvek. Ak by som počas dňa jedla len šalát a proteíny, mala by som enormnú chuť na sladké. No keď aj v stravovaní dodržiavam rovnováhu, menej myslím na jedlo a viac sa sústredím na dôležité veci. Mali by sme jesť preto, aby sme žili, nie žiť pre jedlo," hovorí Zoë .

Jedlom proti zápalom

Herečke v roku 2002 diagnostikovali Hashimotovu choroba (tyreoiditídu), chronický autoimúnny zápal štítnej žľazy. „Ak by ste ma vzali na večeru, asi budem veľmi nudný človek, no keď žijete s poruchou imunitného systému, musíte sa strániť všetkého, čo vám môže v tele vyvolať zápal."

S rodinou postupne smeruje k čistému vegetariánstvu. Prečo? Naša spoločnosť má podľa nej veľmi násilný, dysfunkčný, nesprávny vzťah k spracovaniu a produkcii mäsa. „Na kvalitnom jedle nemôžeme šetriť, a veľmi dobre viem, čo to znamená mať v rodine nízky rozpočet."

Na čistej strave vyrastala

Zoë pochádza z Dominikánskej republiky a snaží sa, aby jej zo života v lone panenskej prírody zostalo čo najviac zdravých návykov. „Stará mama odtrhla zo záhrady bylinky a pripravila čerstvé, ráno ulovené morské plody. Život tu bol veľmi jednoduchý a oveľa zdravší," spomína herečka a pripomína, že človek sa nesmie sústrediť na to, čo má najmenej kalórií, ale na to, aby jedol kvalitné, čo možno najčerstvejšie potraviny. Neverí ničomu, čo je v plaste a oblúkom sa vyhýba aj konzervám.

Varenie korením jej manželstva



S manželom Marcom Peregom varenie milujú​. Foto: Profimedia.sk

„Mala som fázu, kedy som pripravovala samú quinou a fazuľu. Milujem ázijskú kuchyňu, ich zeleninu a spôsoby jej prípravy. Naučili sme sa variť s ich koreninami, najmä kurkumou a zázvorom."

Keď sladké, tak výživné

A samozrejme, že herečka si rada aj zamaškrtí. Opäť si však starostlivo vyberá a aj sladkosť v jej jedálničku je plná antioxidantov: „Rada by som bola inšpiráciou pre mojich fanúšikov, najmä tých z Latinskej Ameriky,kde pribúda chorých na cukrovku a vysoký krvný tlak. Pred mliečnou čokoládou plnou nasýtených tukov dávam prednosť tej z vysokým obsahom kakaa a bobuľkami goji."

Jej odkaz: Dokonalosť nenájdete, je v každom z vás



"Nedokážeme byť perfektní, tak prečo sa pre to trápiť? Nikdy som nechcel iné vlasy alebo krivky a nikdy som žiadneho človeka nevnímala ako na škaredého, kým neotvoril ústa a jeho srdce nebolo plné jedu." Zdravo sa stravovať, venovať veľa času rodine, prijímať krásu každého dňa a to hlavné, vo všetkom nájsť rovnováhu. To je základ, od ktorého sa odvíja jej životné šťastie.