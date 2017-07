Láka vás experimentovať v sexe? Psychiatrička radí, čo je ešte normálne

Zrelší vek vôbec nemusí znamenať koniec milostného života. Máte aj vy chuť skúšať nové veci?

Nie všetci si po štyridsiatke či päťdesiatke povedia, že patria do starého železa. Chuť na sex u vás môže paradoxne narásť a s ňou aj túžba skúsiť, čoho ste sa doteraz zdráhali. No nie všetky nápady by odborníci schválili.

Závislí od porna

Sexuológovia sa čoraz častejšie stretávajú so závislosťou od porna, ktorá sa zaraďuje medzi nelátkové závislosti a vzhľadom na biologické odlišnosti ňou trpia prevažne muži. Ide o poruchu dopamínového systému, keď mozog potrebuje čoraz viac stimulov na dosiahnutie žiaducej odpovede. Mužovi po čase „nestačí“ pozerať na bežnú súlož. Posúva hranice – orálny sex, trojka, análny sex. Nevie sa od pornografie odpútať, trávi pri nej hodiny. A kým on masturbuje pri porne a nedokáže dosiahnuť orgazmus, jeho partnerka plače za dverami. Pre závislosť môže zanedbávať aj iné aktivity a porucha môže vyústiť do narušenia v pracovnom a osobnom živote.

Staršia žena, mladší muž

Myslíte, že chuť na sex sa vekom mení? Aj to je individuálne. Podľa odborníčky MUDr. Dany Šedivej však väčší problém než sexuálny apetít spôsobujú partnerom zväčša spoločenské predsudky. Spoločnosť už prijala kombináciu mladá žena a starší muž. S veľkou pravdepodobnosťou je on bohatý, vplyvný alebo slávny, ona mladá a atraktívna. Dnes niektoré štyridsiatničky vyzerajú ako tridsiatničky. Starajú sa o seba, vedia, čo chcú, sú zaistené. „Vzájomná príťažlivosť môže fungovať aj v pároch, kde je muž podstatne mladší,“ podáva vysvetlenie sexuologička aj pre ľudí, čo sa na tieto vzťahy dívajú skepticky.

Dôvod, prečo nepomerne mladšiemu mužovi imponuje staršia žena, je rovnako prozaický. Má to jednoduchšie ako s rovesníčkami, keďže ide o vyrovnané a samostatné ženy. A pre čoraz početnejšiu skupinu starších atraktívnych žien zasa nie je problém nájsť si mladého milenca. „No keďže u žien je potreba vzťahu intenzívnejšia než potreba sexu, zvažujú za a proti, a väčšinou vyhráva racionálny pohľad a predchádzajúce skúsenosti," objasňuje psychiatrička, že v praxi to vôbec nefunguje tak, ako sa sarkasticky prezentuje – že staršia žena sa kŕčovito drží mladíka a zúfalo podstupuje omladzovacie procedúry. "Zverejnenie takého vzťahu však môže priniesť odpor a emocionálny teror zo všetkých strán. Väčšina mužov sa dá ľahko ovplyvniť rečami okolia. Ak chlapovi spomeniete, že jeho partnerka má škaredý nos, bude hľadať inú – s krajším nosom. A čo potom, keď mu poviete, že je stará?“ pýta sa doktorka.

Na staré kolená homosexuál?

Aj vy ste to už počuli? To šuškanie, ako si bohatý starší pán našiel mladého milenca a manželka nič netuší? Existuje niečo ako „kríza sexuálnych vzťahov“? Môže mužov sex so ženami prestať baviť a hľadajú zábavu v náručí mladých chlapcov? „Sexuálna orientácia je daná od narodenia, ale s kým máte sex, to je vec rozhodnutia,“ tvrdí primárka trnavskej psychiatrie. To je odpoveď na otázku, prečo napríklad muži v zrelom veku skúšajú homosexuálne vzťahy. „Dnes sa prezentuje ako moderné vyskúšať sex s oboma pohlaviami. Často sa však stáva, že za bisexualitou sa skrýva homosexualita. Medzi mužmi je aj mnoho unudených zhýralcov, ďalší sa prostredníctvom stimulujúcich drog snažia o silnejšie sexuálne zážitky. Ale určujúce pre ich orientáciu nie je to, s kým idú do postele, ale do koho sa zamilujú,“ vysvetľuje odborníčka, ako to majú v hlave.

Rovnaké sexi chute

A ponaučenie z toho plynie aj pre ženy. Ak si teda chcete ušetriť celoživotné trápenie, aj pri výbere partnera by mal zohrať úlohu zdravý rozum. Mali by ste hľadať niekoho s rovnakou chuťou na sexi experimenty, ale aj s rovnakým hodnotovým rebríčkom. Len tak si ušetríte more sĺz.

