Ľanové semienko podrží pri chudnutí i chorobách. 3 TIPY, ako ho pripraviť správne

Malý pomocník s veľkou mocou dokáže zázraky. No len ak si ho naservírujete, ako treba!

Tušili ste, že obsahuje až šesťkrát viac omega-3-mastných kyselín ako ryby? A že pomáha proti starnutiu pleti, suchej pokožke, nadváhe i zápche? Látky v ňom účinkujú aj proti zápalom, astme, artritíde, vysokému tlaku a cukru a snažia sa aj predbehnúť rakovinu prsníka. Nič z toho však mať nebudete, ak neviete, v akej forme si ho telo pýta.

Kaša

Pre vlákninu perfektne čistí črevo, redukuje pocit hladu a mastné kyseliny pomôžu roztopiť prebytočný tuk v tele. Väčšinu z týchto prospešných služieb však doslova spláchnete, ak semiačko nepodrvíte. Inak v ňom látky vyjdu nazmar. Vsypte za hrsť do mažiara a poriadne podrvte na šrot. Až potom pridajte do polievky, šalátu, smoothie, omáčky, k mäsu, cestovinám či doma upečenému chlebíku.

Čaj

Áno, aj z ľanového semienka sa dá spraviť čaj. Tri lyžičky podrvených semiačok zalejte vriacou vodou. Nechajte "pracovať" celú noc a ráno výluh sceďte. Šálka trikrát denne pol hodinu pred jedlom vám pomôže zabojovať s prebytočnými kilami a nebudete pritom musieť ani hladovať. Čaj vás výborne prepláchne aj pri zápche. Oceníte ho tiež pri gastritíde, vredoch, hemoroidocoh či zápaloch močového mechúra.

Obklad

Podráždené oči, kašeľ, zapálené nosové dutiny či suchú kožu pomôže zmierniť ľan zabalený do tepla. Ak ste si z neho pripravili čaj, zistili ste, že výsledkom lúhovania je slizovitá tekutina. Slizové látky sa cez obklad dostanú do kože. Budete potrebovať väčšiu šálku celého alebo rozdrveného ľanového semienka, prázdne čajové vrecká a termofor. Semienka prelejte horúcou vodou, vymiešajte kašu a naplňte ňou filtračné vrecúška. Ukladajte na boľavé či podráždené miesta. Vďačné za ne budú aj vaše dutiny a dýchacie cesty. Dbajte však na to, aby obklad bol vždy teplý. Poslúžiť si môžete termoforom, pri vychladnutí vrecúška vymeňte.

