Lepší sex? Nech sa páči, máme pár tipov, ktoré fungujú!

Poznáte sa vzájomne od hlavy až po päty a máte pocit, že vaša vášeň už nie je čo bola? Možno vám pár malých tipov pomôže vniesť do postele veľké iskrenie.

Ak niekto tvrdí, že aj po rokoch má s rovnakým partnerom rovnako vášnivý sex, sú tu dve možnosti. Buď si vymýšľa, alebo bol ich sex od začiatku akosi „diétnejší“. Sex môže byť aj v dlhoročnom partnerstve fajn, príjemný, uspokojivý, no explózie vášne sa už isto nekonajú. Ako si milovanie opäť trochu ozvláštniť?

1 Zaviažte si oči

Obaja si previažte oči šatkami. Tým odblokujete najdôležitejší zmysel, zrak, a zastúpiť sa ho budú musieť snažiť zmysly ostatné, najmä hmat. Vnímajte vzájomne svoje dotyky, hladkajte sa úplne všade. Muž si môže dať dolu šatku a bude hladkať ženu tak a tam, aby sa poriadne rozpálila. Jeho zase rozpáli pohľad na vzrušenú partnerku.

Pre kvalinejší sex: Zaujímavá pomôcka má zabrániť predčasnému vyvrcholeniu

2 Vzájomná masáž

Vzájomné dotyky môžete spojiť aj s vôňou. Osprchujte sa a dajte jeden druhému masáž s voňavým telovým mliekom či olejom. Len pozor, aby to nebola masáž viac relaxačná ako erotická a aby ten, ktorý práve masáž dostáva, sladko pri nej nezaspal. Občas treba rukami zablúdiť do intímnych zón, to by malo udržať oboch v bdelosti.

3 Šport pred sexom

Fyzická aktivita vyplavuje endorfíny, hormóny radosti. Choďte si zabehať alebo do fitka a keď sa vrátite, dajte si sprchu, chvíľu porelaxujte len v uterákoch a potom hop na to. Budete čerství ako po malom esprese a vďaka endorfínom aj skvelo naladení.

Chcete viac orgazmov? Vytiahnite ponožky a zubnú niť

4 Priznajte svoje túžby

Možno máte sexuálne predstavy, ktoré si nechávate len pre seba. Nemusíte si ich vzájomne úplne prezradiť, ale môžete si dať dôverný podpaplónový rozhovor a aspoň časť svojich túžob či predstáv odhaliť. Videli ste nejakú nesmierne sexi scénu vo filme alebo o nej čítali v knižke? Von s tým, treba to vyskúšať aj v realite!

5 Ručne stručne

Ak ste to dlhšie robili len tak klasicky, vráťte sa aj k ručnej práci. Penis nikdy tak príjemne nepomasíruje a nenabudí G-bod ako prsty. Vagína zase nikdy nebude taká tesná, ako dlaň.

Sex s fantómom riešením pre zriedkavú poruchu: Premení sa na vagínu