Lujza Garajová Schrameková úprimne o tom, prečo nevarí a ako zvládajú s mužom ponorku

Známa herečka Lujza Garajová Schrameková (37) využila domácu izoláciu na štúdium angličtiny. Čoho sa obáva po návrate do normálu?

Vaša dcéra Gretka je prváčka a výučba zrazu ostala na rodičoch. Darí sa vám ju učiť?

Je to ťažké. Hlavne v tom, že ja pre ňu nie som taká autorita ako pani učiteľka, ktorú má od začiatku veľmi rada. Je to trochu pocitová schizofrénia. Ráno som milá mamina, ktorá spraví raňajky, a vzápätí sa mám premeniť na niekoho, kto ju núti do povinností. Hľadáme stále trochu systém, ako to urobiť, aby to Gretka nebrala odo mňa ako nejaký trest. Sama sa s tou rolou neviem celkom zžiť.

Váš manžel je na home office?

Áno. Je programátor a vie si prácu urobiť z domu, ako to dnes robia viacerí. Je zavretý v spálni, príde na obed a potom príde večer, asi o siedmej. My s deťmi mu tam nelozíme. Takto nám to celkom dobre funguje.



Dodržiavate doma denný režim, ako odporúčajú psychológovia?

Snažíme sa. Celkom prvý týždeň sme si to užívali všetci, aj ja. Spravili sme si rozvrh, čo sa budeme učiť, mala som plán, čo budeme variť a všetko bolo super. Až kým som zistila, že to všetko nezvládam. Že som si urobila príliš prísny plán a dlhodobo to tak nevydržím. Týždeň by mi hra na dokonalú matku ešte išla, ale keďže ňou nie som, tak nie je únosné hrať ju mesiac, dva, možno tri... Aj s manželom stále vychytávame, ako všetko najlepšie zladiť, aby sme si čo najmenej prekážali, aby mal každý šancu sám sa niekam zavrieť a či už sa vyplakať, alebo hlavou búchať do steny, alebo hocičo, ale aby boli minimálne škody na našom psychickom zdraví.

Musíte deťom okrem učenia vymýšľať program? Alebo to istí internet?

Snažím sa pre ne všeličo vymýšľať, ale priznávam, že s technológiami sme dosť poľavili. Predtým mali povolenú hodinu denne, tú sme dosť zvýšili, už to ani nepočítame. Vypli sme všetky rodičovské zámky a zákazy. Ale venujeme sa im veľa. Škola sa u nás začína ráno o deviatej a trvá asi do dvanástej. Potom je obed. Keď stihnem, navarím, ale veľmi mi pomohlo, že som začala domov nosiť „menučka“ z blízkych reštaurácií, ktoré varia obedy. Lebo učenie aj varenie každý deň, ešte aj rozmýšľať nad tým, čo budem variť, to bolo trochu veľa... Priznávam, že som to už celkom nezvládala. Keďže sa teraz peniaze vlastne na nič nemíňajú, jedine na obed, tak na to ešte našetrené máme. Zároveň tým trochu pomôžeme malým podnikateľom, ktorí predsa tiež musia platiť nájom. A na večeru si vystačíme buď s chlebom vo vajci, alebo s lievancami.

Tento domáco-jedaco-sedací režim trochu ohrozuje líniu. Darí sa vám nepriberať?

S kilami bojujem odvždy a už som naučená na istý systém. Viem, že sa musím hýbať, čo nesmiem jesť. No teraz pojem strašné veci, napríklad dnes som z reštaurácie priniesla fazuľovú polievku s klobáskou a hamburger s hranolčekmi. To som nejedla päť rokov! Tento režim je trochu ako prázdninový. A ja každé leto priberiem. Mám voľno, nemusím sa stresovať, že sa nezmestím do niektorého kostýmu. V Chorvátsku si vždy dám aj biele pečivo, „vymácham“ ho v pollitri olivového oleja a zapijem pollitrom vína, nemyslím na líniu a užívam si život. Teraz je to trošku podobné a desí ma predstava, že keď nás vypustia všetkých von, neoblečiem žiadny z divadelných kostýmov. Hoci, kým divadlá otvoria, to možno aj schudnem...

Robíte nejaké veci, na ktoré nikdy nebolo kedy?

Veľmi sa teším, že po rokoch, čo som sa vyhovárala, že nemám čas, som teraz konečne začala chodiť na online jazykový kurz. Každý deň od druhej do tretej mám hodinu angličtiny. To je čas, ktorý je iba môj. Decká mi dajú pokoj, zalezú do svojej izbičky a môžu byť na počítači. Večer si urobím úlohy a je to ďalšia vec, ktorá ma celkom drží pri živote.

