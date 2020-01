Máte správny krém? Ako ho nájsť? Prezradí dermatologička

Výživný, protivráskový, hydratračný, spevňujúci, omladzujúci… Ako si máte vybrať správny? Ešte zložitejšia je voľba, ak chcete potešiť svoju manželku, dcéru či priateľku.

Čo musíte brať do úvahy? Prvým a hlavným kritériom je typ pleti. „Suchá je krehká, citlivá, ľahko sčervenie. Prekáža jej zima, sucho, v podstate všetky extrémy. Vyzerá krásne, ale niekedy už u dvadsaťpäťročných žien vidieť drobné vrásky na lícach, keď sa usmejú. V prípade mastnej pleti sa to niekedy nestane ani v sedemdesiatke,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Mastnejšia pleť sa výrazne leskne a potrápiť vás môže vyrážkami alebo rozšírenými pórmi. Je však životaschopnejšia.“

Odhadne ich aj manžel

Dajú sa identifikovať pomerne ľahko. Typ pleti preto odhadne aj pozornejšie manželove oko. Ak vaša manželka nespomína žiadne zásadné problémy, určite má pleť normálnu, maximálne zmiešanú. Chcete prekvapiť na narodeniny kozmetickým balíčkom svoju dospievajúcu dcéru? Nekupujte jej automaticky krém na mastnú pleť. „Aj pätnásťročná baba môže mať suchú pleť, ktorá znesie mastnejší krém. Dcéra s akné by zase mastný krém použila akurát tak na topánky, lebo pleť by sa pod ním dusila a potila.“

Zmena po tridsiatke

Počítajte však s tým, že so stúpajúcim vekom prirodzene ubúda mazotvorba, platí to pre všetky typy pleti. V prípade normálnej pokožky je rovnováha tuku a vlhkosti v správnom pomere približne do dvadsiateho piateho roku života. Obnova buniek pracuje na plné obrátky, prirodzená hydratácia je takmer dokonalá.

Už začiatkom tridsiatky je však produkcia lipidov priemerne o 40 percent nižšia ako v dvadsiatke. Začína sa znižovať i prirodzená produkcia kyseliny hyalurónovej. V tejto fáze môžete pleti pomôcť aj krémom. Pod predčasné starnutie pleti sa podpisujú vonkajšie vplyvy. Ak si budete na tvár aplikovať krém, ochrana bude dôkladnejšia. Po štyridsiatke sa totiž výraznejšie spomaľuje obnova buniek, čím sa zníži prísun živín, ktoré potrebuje pleť na bezproblémové fungovanie.

Vitamíny pre každého

Mastná pleť ocení ľahšie konzistencie, krémy však môžu byť pokojne aj hydratačné. Suchú pleť, naopak, poteší mastnejší, výživný a opäť i hydratačný krém. Každá pleť potrebuje vitamíny C a E, ktoré pomáhajú v boji proti voľným radikálom urýchľujúcim starnutie. Pre zrelšie dámy, ktoré majú pôvodne suchú pleť, sú vhodné prípravky s množstvom olejov a upokojujúcich látok. Stimuláciu obnovy buniek podporí najmä vitamín A, ktorý nájdete pod označením retinol. Vhodná je i kyselina mliečna alebo salicylová.

Všetko ju dráždi

„Suchá pleť je stále veľmi krehká a ľahko sa podráždi. Niekedy si naozaj stačí ľahnúť, šuchnúť sa o plachtu či vankúš a spozorujete začervenanie,“ približuje trampoty odborníčka. Keď vás pleť začne svrbieť, krém si zotrite a viac ho nepoužívajte. Časté podráždenia môžu ľahko prehupnúť do alergie. V prípade citlivej pleti si dávajte pozor na ingrediencie. Vo všeobecnosti platí pravidlo, čím ich je menej, tým je menšia šanca na podráždenie. Nie sú vhodné ani príliš parfumované krémy. Ak kupujete krém počas zimných mesiacov, musí byť mastnejší ako v lete.

