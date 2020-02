Mentálny detox: Predbehnite syndróm vyhorenia a doprajte si pravý oddych

Nové technológie či zvyšujúce sa pracovné nároky vytvárajú tlak a stres oveľa viac ako to bolo v minulosti. Vypnite a doprajte si detox! Vône vám v tom pomôžu.

1. Zaostrite na spánok

Na to, aby sme sa prebudili odpočinutí a schopní začať ďalší deň, musíme sa kvalitne vyspať. Ak sme pod tlakom, vystresovaní, prepracovaní a frustrovaní, kvalita spánku sa výrazne znižuje, dostatočne si neoddýchneme, zaspávame neskoro a počas noci sa niekoľkokrát budíme.

Dôležité je teda odbúrať stres, ktorý je hlavným prispievateľom k chorobám a ochoreniam. Dokonca sa odhaduje, že viac ako 90% všetkých návštev u lekára sa vzťahuje k stresu. „V tomto prípade môžete teda siahnuť po esenciálnych olejoch, ktoré znižujú stres tým, že upokojujú nervový systém. Napríklad zmes esenciálnych olejov Serenity bola špeciálne navrhnutá pre ukľudnenie, navodenie pocitu uvoľnenia a zahnanie zlých myšlienok,“ radí skúsená aromaterapeutka a odbroníčka na esenciálne oleje Martina Valníčková.

Zmes obsahuje esenciálne oleje ako levanduľa, sladká majoránka, rímsky harmanček, ylang ylang, santalové drevo a vanilka, ktoré sú známe pre svoje upokojujúce vlastnosti, a preto je to skvelý spôsob, ako pred spaním vytvoriť pocit pohody a relaxácie.

Túto esenciálnu zmes vdychujte pred spaním tak, že si nakvapkáte pár kvapiek do difuzéru, alebo natriete na hrudník a vôňa sa vám bude postupne uvoľňovať spod pyžama.

2. Začnite deň s vitalitou a radosťou

Ak ste si dopriali kvalitný spánok, no pred vami je náročný deň, naštartujte sa niekoľkými esenciálnymi olejmi. Metabolizmus a dobrú náladu podporte pár kvapkami citrusových olejov do pohára vody. Skvelé sú citrón, pomaranč, mandarínka či grapefruit, ktoré nielen úžasne voňajú, ale zároveň podporia energiu a povzbudia lymfatický systém.

Aby ste vykročili do práce či za povinnosťami s ľahkým krokom a úsmevom na perách, naneste na pulzné body (zápästie, pod kolená, tepny za ušami) rozmarín s pomarančom.

3. Zbavte sa pocitu preťaženia

Príliš veľké pracovné nasadenie, veľké očakávania a strach zo sklamania, obklopovanie sa nesprávnymi ľuďmi a mnohé ďalšie negatívne faktory na nás vplývajú nepriaznivo. Nenechávajte na svojich pleciach starosti, ktoré vás len zbytočne zaťažujú a spôsobujú tak mnohé zdravotné problémy. Difuzovaním alebo natieraním esenciálneho oleja Ylang Ylang sa pomocou kvetinovej vône zbavíte prílišného stresu, smútku a pocítite emocionálne naplnenie, radosť a slobodu.

