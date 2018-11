Mladú slovenskú herečku potrápil pri natáčaní žalúdok. Nebol to však stres!

Trému sa snaží prekonať najmä cvičením. Aj tak však Simonettu Hladkú (25) jej vlastný organizmus nemilo prekvapil.

Študentka Vysokej školy múzických umení má za sebou natáčanie prvého väčšieho filmu. Zahrala si 16-ročné dievča v psychologickej dráme Pivnica. Práve vtedy sa ozval žalúdok. Skrýval sa za ťažkosťami stres? Ako sa mladá herečka vyrovnáva s trémou?

Pravidelne cvičíš jogu, pomáha ti cvičenie hektickejšie obdobie? Napríklad, keď si počas skúškového natáčala film Pivnica?

Určite mi pomáha pri prežití náročnejších dní. Stres riešim pohybom a cvičením, vtedy si najviac oddýchnem, prídem na iné myšlienky. Podľa mňa je najhorší nepriateľ pre herca stres. Nemôžem tvrdiť, že nemávam trému, ale snažím sa ju prekonať. Mnohým technikám som sa priučila aj na hodinách herectva.





Pri odburávaní stresu pomáha Simonette joga. Zdroj foto: Lýdia Czakó

Počas náročnejších dní však ide asi bokom aj životospráva. Snažíš sa stravovať zdravo?

Pri natáčaniach je veľmi náročné dodržiavať správnu životosprávu. Naučila som sa s tým žiť. Hlavne pre mňa je to ešte o dosť ťažšie keďže mám histamínovú a bezlaktózovú intoleranciu.

Prejavil sa ti práve počas nakrúcania filmu...

Histamínová a bezlaktózová intolerancia sa u mňa už dlhšie prejavovala. Len žiaľ, nik nevedel prísť nato čo mi je. Nie zakaždým som mala tie isté príznaky. Napokon celé to vyústilo počas natáčania filmu Pivnica.



Vo filme Pivnica si zahrala 16-ročnú Lenku, ktorá po jednej párty zmizne. Zdroj foto: Pivnica/Tomáš Halasz

Čo všetko si musela zmeniť v stravovaní?

Pre mňa to bol obrovský šok. Myslela som si, že sa veľmi zdravo stravujem. Samozrejme som sa vždy o to snažila. Ale čo som ja považovala za zdravé tak to mi najviac škodilo. Najviac mi škodili potraviny ako paradajky, tekvica, špenát, tuniak, vajce a mlieko.

Budete meniť kvôli tvojej intolerancii aj vianočné menu?

Na sviatky sa veľmi teším. Hlavne na rodinu, dobrú atmosféru a samozrejme jedlo :) Určite sa kvôli mne nebude meniť vianočné menu. Viem už dlhšie, že mám histamínovú a bezlaktózovú intoleranciu. Riešim to tak, že z každého jedla, ktoré mi má robiť problém si dám minimálnu porciu.

Trávenie naštartuje aj joga. Simonetta Hladká vám precvičí pozície, ktoré vám pomôžu.



