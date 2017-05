Neskoro už nebude! Ženy v menopauze počali vďaka omladeniu orgánov

Lekári tvrdili, že dve ženy, 39- a 40-ročná, sú pre skorý nástup menopauzy už neplodné. Injekcie s krvnou plazmou však omladili ich ženské orgány a obe počali dieťa.

Ženy, ktoré už nedúfali, že sa im narodia deti, súhlasili s pichnutím injekcie krvnej plazmy do vaječníkov a maternice. Lekári sa tak pokúsili omladiť ich reprodukčné orgány a ukázalo sa, že úspešne. Obe otehotneli vďaka umelému oplodneniu, avšak s vlastnými vajíčkami. Táto liečba by mohla pomôcť aj iným ženám, u ktorých predčasne začala menopauza.

Matkou na deviaty pokus: Bez lekárov a zázraku by tu malý Matúško nebol

Plazmou proti menopauze

Jedna zo žien je aktuálne v 6. mesiaci. Zákrok vykonali v súkromnom medicínskom zariadení Genesis Athens Clinic v hlavnom meste Grécka. Dr. Kostantinos Sfakianoudis, riaditeľ kliniky, povedal, že touto metódou už liečili približne 180 žien. Niektoré s túžbou otehotnieť, iné chceli dostať pod kontrolu nepríjemné príznaky menopauzy ako návaly horúčavy či zhoršenie kvality vlasov. „Toto sú prvé dve tehotenstvá, ktoré sa podarili. Mnohé ženy, ktoré sme liečili, už prestali menštruovať, ale naša liečebná technika im periódu vrátila a zlepšila ich hladiny hormónov. Doterajšie výsledky sú veľmi sľubné,“ povedal.

Foto: Shutterstock.com

Dr. Sfakianoudis pripravuje odborný článok o ich procedúre. Ako presne plazma omladzuje reprodukčné orgány nie je jasné. Možným vysvetlením je, že oživuje kmeňové bunky vo vaječníkoch, čo spôsobí, že uvoľnia viac vajíčok. Ďalšou možnosťou je, že injekcia povzbudí prívod krvi do vaječníkov a oživí oblasť produkujúcu vajíčka.

Otehotneli dve cudzinky

Jedna z dvoch žien, ktoré otehotneli, je 40-ročná Nemka. O druhé dieťa sa pokúšala viac ako šesť rokov a absolvovala šesť neúspešných IVF. Pre časopis New Scientist povedala: „Už som sa prakticky vzdala myšlienky na tehotenstvo. Je to pre mňa zázrak.“ Po liečbe v Aténach sa vrátila domov, kde podstúpila štandardný postup IVF. Po stimulácii hormónmi sa jej uvoľnili tri vajíčka. Dve z nich sa podarilo oplodniť a jedno bolo úspešne implantované. „Všetko ide fajn. Je to dievčatko,“ teší sa šťastná Nemka.

Druhou je 39-ročná Holanďanka, ktorá už štyri roky nemala menštruáciu a objavovali sa u nej aj ďalšie príznaky menopauzy. V túžbe založiť si rodinu podstúpila vlani v decembri liečbu v Aténach a znovu sa u nej objavil menzes. Následne v Holandsku podstúpila IVF a aj ona otehotnela. Žiaľ, v rámci prvého trimestra potratila. Napriek tomu hovorí Dr. Sfakianoudis o „veľmi povzbudivých“ výsledkoch.

Čítajte aj:

Najstaršia žena, ktorá podstúpila ošetrenie technikou doktora Sfakianoudisa, mala 52 rokov. On sám tvrdí, že nechce posudzovať, kto je alebo nie je príliš starý na dieťa. „Niektorí ľudia sa stretnú s tým pravým partnerom až neskôr v živote. Ak existuje liečba, ktorá by im mohla pomôcť založiť rodinu, prečo ju nepoužiť?“

Podpora rastu

Liečba plazmou obohatenou o trombocyty sa už použila na stimuláciu rastu tkanív a ciev v poškodených kostiach a svaloch, no ešte nikdy ju neaplikovali do vaječníkov. Až ďalšie testovania ukážu, nakoľko môže byť úspešná na sfunkčnenie ženských orgánov.

Skúsili ste už naozaj všetko? Nový špeciál mesačníka Zdravie na 100 stranáchpráve v predaji!