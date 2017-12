Nesmiem mlčať, hovorí lekárka bez hraníc z Afganistanu. Niektoré príbehy oplačem

Vždy som chcela pracovať v extrémnych podmienkach. Zažiť špičkovú nemocnicu ale aj tie najjednoduchšie pomery, kde sa musím spoliehať sama na seba, hovorí lekárka Eva Kušíková.

Prichádzali k nám ľudia po autonehode, ale aj so zraneniami spôsobenými násilím vrátane ozbrojeného konfliktu, hovorí Eva Kušíková z Lekárov bez hraníc. Autor: Jasňa Šlédrová, Lékaři bez hranic, Profimedia, Gabrielle Klein_MSF

Lekári bez hraníc vznikli v roku 1971 vo Francúzsku, dnes pôsobia približne v 70 krajinách sveta. Pripojiť sa môže každý, žiadna národnosť nie je diskriminovaná. Pôsobia tam, kde je extrémne nízka dostupnosť zdravotnej starostlivosti. V roku 1999 získali Nobelovu cenu za mier. Ako vyzerá bežný deň lekára bez hraníc v praxi a ako sa vyrovnáva s extrémnou psychickou záťažou? Viac nám porozprávala doktorka Eva Kušíková.

Pôsobili ste v Afganistane ako vedúca tímu intenzívnej starostlivosti a neskôr aj urgentného príjmu veľkej nemocnice. Ako ste sa tam dostali?

V škole ma lákala brušná chirurgia, no ako žena by som tejto disciplíne musela obetovať viac, ako som bola ochotná. Anestéziológia, to je taká sivá eminencia ostatných špecializácií. Ani lekári netušia, čo vlastne anestéziológovia robia. No a Lekári bez hraníc? O iných organizáciách som v čase štúdií v Prahe nemala informácie. Vždy som však chcela pracovať v extrémnych podmienkach. Zažiť špičkovú nemocnicu aj tie najjednoduchšie pomery, kde sa musím spoliehať len na seba.



Eva bola dvakrát v Afganistane a raz na Haiti, hoci najprv krajiny vo vojne radikálne odmietla. Foto: Jasňa Šlédrová, Lékaři bez hranic, Profimedia, Gabrielle Klein_MSF

Keď porovnáte pracovné podmienky tam a tu – vidíte paralelu s úspešnosťou svojej práce?

Aj s oveľa menším vybavením a v oveľa jednoduchších podmienkach sa dajú dosahovať porovnateľné výsledky. To je minimálne na zamyslenie. Je však pravda aj to, že traumacentrum v afganskom Kundúze, kde som pôsobila, bolo svojím vybavením a rozsahom výkonov nemocnica, akú Lekári bez hraníc nemajú takmer nikde inde k dispozícii. Budovali sme ju štyri roky, vyškolili a zamestnali v nej stovky domácich zdravotníkov.

O koho ste sa starali v traumacentre?

Prichádzali k nám ľudia po autonehode, ale aj so zraneniami spôsobenými násilím vrátane ozbrojeného konfliktu. Nezriedka museli zvládnuť dvoj-, trojdňovú cestu, aby sa k nám dostali. Ak potrebovali pomoc inej špecializácie – napríklad gynekológa, previezli sme ich do ďalších dostupných zdravotníckych zariadení, ak to bolo možné.

V októbri 2015 vašu nemocnicu v Kundúze zbombardovala americká armáda. Prečo?

Tá rana bola ohromná, pre všetkých to bol obrovský šok. Mnohí z našich kolegov boli zabití, zranení alebo museli ujsť. Ja som bola práve na ceste tam. Útok na funkčnú nemocnicu, bez predchádzajúceho varovania, je podľa Ženevských konvencií vojnový zločin. Tento čin dodnes nevyšetrila nezávislá komisia. Bezmocnosť, že niečo, čo sme roky budovali, bolo v priebehu hodiny preč, vo mne naďalej zostáva a neviem si predstaviť, že sa nám podarí projekt v podobnom rozsahu obnoviť. Pretože priniesť prístroje, to je najmenej. Ale vyškoliť kvalifikovaných ľudí, to si vyžaduje ohromné množstvo energie na oboch stranách. A takéto straty sú nenahraditeľné.

Ako sa dá robiť humanitárna práca vo svete, kde sa už cielene útočí aj na zdravotníckych pracovníkov?

Je to mimoriadne komplikované. Sme síce finančne nezávislí od vlád alebo od veľkých korporácií, naše financie pochádzajú od súkromných darcov. Môžeme sa teda sami rozhodnúť, kde chceme pôsobiť, ale potrebujeme súhlas od miestnych – buď vlády danej krajiny, miestnej komunity, či ozbrojených zložiek. Kvôli svojej bezpečnosti. Napríklad o vojnovom konflikte v Sýrii sme si mysleli, že to bude najrozsiahlejšia akcia v dejinách Lekárov bez hraníc.

Ale za šesť rokov konfliktu nám sýrska vláda ani raz neumožnila pracovať na území pod jej kontrolou! Ani s Islamským štátom nie je dohoda. V Sýrii sa páchajú desiatky útokov na zdravotníckych pracovníkov ročne. Dokonca sa stali prípady, keď ľudia demonštrovali proti otvoreniu zdravotníckeho zariadenia, pretože sa báli, že nemocnica priláka útok. Musíme stále presviedčať a vyjednávať so všetkými stranami.



Lekári z rôznych krajín fungujú ako jedna veľká rodina. Foto: Jasňa Šlédrová, Lékaři bez hranic, Profimedia, Gabrielle Klein_MSF

Rodina sa o vás nebojí?

Samozrejme, bojí, ale mám v nich obrovskú podporu. Deti ani manžela síce nemám, ale od rodičov a sestry cez tety až po švagra mi všetci vytvárajú zázemie, vďaka ktorému odchod na misie nie je útek, ale krok vpred. Najdôležitejšie je mať sa kam vrátiť.

Už samotná intenzívna medicína je odbor, kde sa často stretávate so smrťou. Pôsobením v Lekároch bez hraníc ste to ešte umocnili. Ako to psychicky zvládate?

Videla som veľa smrti, no naši pediatri majú možno ešte náročnejšiu pozíciu. Zaiste ide aj o osobnostné predpoklady, ja viem byť pomerne rázna. Niektoré príbehy sa ma však dotknú... Musím ich v sebe uzavrieť, nájsť nejaké poučenie, nezostať paralyzovaná. Viem si povedať, že dnes mám nárok, aby som sa úplne spustila, vyplakala, ale to bude dnes a zajtra už idem ďalej. Veľa pomôžu aj kolegovia – spoločné pivo po práci či zahrať si spolu karty. Ako lekári bez hraníc máme aj podporu psychológov, takže vo vyhranených situáciách sa máme na koho obrátiť. Niekedy to dokonca máme povinné.

Odmietame očkovanie, rodiť chceme doma, liekom ani lekárom neveríme… Ako sa na tieto trendy díva doktor, ktorý precestuje tisícky kilometrov, aby mohol práve túto elementárnu zdravotnú starostlivosť poskytovať ľuďom, ktorí ju nepoznajú?

V medicíne máme zaužívané postupy, nad ktorými sa už ani nezamýšľame, roky spoľahlivo fungujú – napríklad pichnúť tetanovku pacientovi, ktorý príde doráňaný po autonehode, vyváľaný po poli… Aj vďaka tomu som sa prvýkrát stretla s tetanom až v Afganistane. Pacientka potrebovala tracheotómiu, pľúcnu ventiláciu a antibiotickú liečbu. Keď odrazu niekto u nás príde s tým, či je očkovanie vôbec nutné, pomyslím si, že od dobroty nevie, čo má robiť. Keď vypukne epidémia osýpok niekde v subsaharskej Afrike, snažíte sa v priebehu pár týždňov zaočkovať pol milióna ľudí, lebo inak sú straty na životoch a zdraví ohromné. Vtedy takéto veci vôbec neriešite. A pôrody doma? V Afganistane bežná vec. Zároveň je to krajina, ktorá figuruje na prvých priečkach v úmrtnosti malých detí do jedného roka aj žien pri pôrode. Netvrdím, že žena nevie od prírody rodiť. Vie. Ale od prírody sa veci môžu aj skomplikovať. A v súčasnej dobe neakceptujeme riziká, ktoré by sme akceptovali pred sto rokmi…



Pomáhali aj v stredoafrickom hlavnom meste Bangui. Foto: Foto: Jasňa Šlédrová, Lékaři bez hranic, Profimedia, Gabrielle Klein_MSF

Prečo tak vymýšľame?

Myslím, že to vyplýva z nedostatku komunikácie na oboch stranách. Doktor by mal brať pacienta za rovnocenného partnera, pacient by si zase mal nájsť čas byť chorý. Treba vyhľadať lekára, ktorému dôverujem, a potom pustiť kontrolu. Veľký problém je, že sme z tohto vzťahu vytesnili rodiny pacientov. Zo smrti sme urobili zakázanú tému a izolovali sme ju mimo rodiny, do nemocníc. V Afganistane je pri lôžku pacienta vždy aspoň jeden príbuzný – pomáha s jeho kŕmením, umývaním, je dokonca prítomný aj pri resuscitácii... Rodina tak vidí, že pre záchranu človeka robíme všetko, a aj jeho odchod potom dokáže lepšie prijať.

Pre mnohých ste hrdinami, kto je hrdinom pre vás?

Dostávam veľa pozitívnej spätnej väzby na našu prácu, vždy povzbudí a veľmi si ju vážim. Áno, my zachraňujeme životy – pretože sme lekári a je to naša práca. Ale stotožňujem sa s názorom svojho kolegu, že stačí vykročiť zo svojej komfortnej zóny a prispieť k rozvoju vlastnej komunity. Každý, kto urobí niečo nezištne pre druhého, je súčasťou nášho sveta – toho, ktorý je nesebecký a búra hranice.

