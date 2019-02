Neurológ varuje: Myslíte, že vracanie k tehotenstvu patrí? S ďalšími príznakmi hlási porážku!

Či dostanete porážku v tehotenstve, môžu ovplyvniť aj maličkosti, hovorí neurologička Silvia Mehešová. Nepodceňujte najmä opuchy nôh!

Neprekvapuje vás, že mladú, zdravú tehotnú ženu postihne cievna mozgová príhoda?

Stáva sa to a prakticky vždy je za tým neodhalená porucha zrážavosti krvi. Vplyvom hormonálnych zmien v tehotenstve sa prejaví a môže spôsobiť zrazeninu, ktorá upchá cievu. Alebo praskne vydutina v mozgovej cieve – aneuryzma –, o ktorej sa dovtedy nevedelo.

Môže žene niečo napovedať, že má poruchu zrážavosti krvi?

Prvým príznakom sú žilové trombózy, najčastejšie sa objavia na dolných končatinách. Prejavia sa opuchmi a bolesťami v lýtkach. Taká žena potrebuje kompletné vyšetrenie vrátane hematologického.

Ak sa o probléme vie, dostane tehotná preventívne lieky na riedenie krvi?

Počas celého tehotenstva aj po ňom dostáva zvyčajne nízkomolekulárne heparíny. Táto liečba je bezpečná, nepredstavuje riziko krvácania, lebo len normalizuje sklon k zvýšenej zrážavosti.

Hrozí mozgová mŕtvica kedykoľvek počas tehotnosti?

Áno. Zvyčajne sa však na vzniku podieľajú aj iné faktory, napríklad infekcia, ktorú práve prekonáva, ale aj nedostatočný príjem tekutín a s tým spojená dehydratácia, ku ktorej môže dôjsť aj následkom častého vracania.

Má mozgová mŕtvica v tehotenstve špecifické príznaky?

Príznaky sú rovnaké, aj keď v tehotenstve môžu byť niekedy menej výrazné. Najčastejšie sa objavia bolesti hlavy, nutkanie na vracanie a vracanie, rôzne poruchy zraku, citlivosti a pohyblivosti. Podstatné je myslieť na cievnu mozgovú príhodu okamžite, lebo vtedy sú aj následky miernejšie.

Môže sa stať, že žena príde o dieťa?

Po upchatí mozgovej cievy zrazeninou je metódou prvej voľby trombolytická liečba, ktorá zrazeninu rozpustí. Tehotenstvo nie je absolútnou kontraindikáciou. Naopak, úspešné podanie liečby zachráni aj matku, aj dieťa. Hovorím z vlastnej praxe. Rozhodovanie je však veľmi náročné. Aj zo strany lekára, aj rodiny, ktorá by mala byť informovaná o rizikách, ktoré tu vždy sú.

A keď cieva praskne?

Pri krvácaní do mozgu sa sledujú parametre zrážavosti krvi, tlaku, množstvo krvi a opuch mozgu – podľa toho sa volí individuálny prístup. Sú známe prípady donosenia dieťaťa, aj keď bolo poškodenie mozgu veľké a nezlučiteľné so životom. Prihliadame na to, aby liečba neublížila dieťaťu.



Foto: Robo Hubač

Všímajte si!

Myslíte si, že vracanie k tehotenstvu patrí? Môže svedčiť o žilových vydutinách, aneuryzmách v mozgu. Všímajte si aj iné príznaky:

stuhnutá šija

poruchy vedomia

prudké bolesti hlavy

dvojité videnie

poruchy reči

a iné, ktoré závisia od toho, na ktoré centrum v mozgu vydutá cieva tlačí

! Vydutina na mozgovej cieve sa nemusí prejaviť nijako, ani bolesťou hlavy, až kým nepraskne!

Zdravá rada

Ak vám opuchnú nohy a bolia vás lýtka, potrebujete kompletné vyšetrenie vrátane hematologického. Prvým signálom, že si na vás mŕtvica brúsi v tehotenstve zuby, sú žilové trombózy, najčastejšie sa objavia na dolných končatinách, ale môžu byť aj inde.

