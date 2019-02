Nie ste si súdení? Rozíďte sa na úrovni

Rozchody bývajú často ťažšie, ako by sme si mysleli. A to aj v tom prípade, že sme presvedčení, že náš vzťah nemá žiadnu perspektívu.

Ukončiť vzťah na úrovni nedokáže každý. Niekto jednoducho partnerovi prestane dvíhať telefóny, iný utečie zo spoločnej domácnosti bez vysvetlenia. Medzi férový a slušný rozchod rozhodne nepatrí ani poslanie sms či mailu, prípadne oznam cez sociálnu sieť. A hlúpe je ostávať vo vzťahu z ľútosti alebo preto, že ste zbabelí to rozseknúť.

Nechať to na druhého je nefér

Rovnako hlúpe je začať sa správať tak nepríjemne, aby rozchod navrhol druhý partner. Túto taktiku neraz volia muži, ktorí sa obávajú kriku alebo scén a tak zvolia stratégiu, pri ktorej ich žena nakoniec vykopne. Podpásovka je aj odkaz o konci cez kamaráta či kamarátku. Trápne je zahlásiť i to, že ste vlastne homosexuálne orientovaní. Myslite na to, že spôsob rozchodu koniec-koncov svedčí o tom, ako si svojho donedávna milovaného človeka vážite. Takže, ako by to asi mohlo vyzerať?

Slušné je povedať to rovno

Najprv si sami dôkladne premyslite, či skutočne chcete koniec. Začať rozhovor o rozchode a potom váhať, alebo to len „načať“ a nechať sa presvedčiť o opaku, vnesie do vzťahu neistotu a nepríjemný pocit. Ak ste si istí, treba to spraviť čím skôr a férovo. Pokiaľ sa na rozhovor tvárou v tvár veľmi necítite, možno by ste sa mali poradiť s psychológom, s dobrým priateľom, alebo to spraviť pred mediátorom. Vhodné je stretnúť sa na „rozchodový“ rozhovor v pokojnom prostredí, ale radšej nie doma, kde môže mať druhá strana pocit, že všetko je v poriadku.

Skutočne zrelí ľudia, ktorí sa dokážu rozísť bez ubližovania, zvyknú, aj keď možno nie hneď, ale až časom, vychádzať spolu priateľsky. Veď ak sa mali vzájomne radi, asi to bolo preto, že si toho druhého cenili.

