Objav slovenského vedca: Ženská prostata ejakuluje a prináša skvelý orgazmus!

Dámy, unikne vám občas pri orgazme troška „moču“? Je to ejakulát podobný tomu mužskému a produkuje ho vaša prostata!

Prostata bola dlho považovaná za výlučne mužskú žľazu, ktorú ženy nemajú. Dnes sa aj vďaka slovenskému patológovi, profesorovi MUDr. Milanovi Zaviačičovi, DrSc., vie, že v stene ženskej močovej rúry je uložená prostata s veľkosťou asi 1/5 až 1/4 hmotnosti mužskej prostaty. A ide o významnú erotogénnu zónu!

Ženská ejakulácia viac uspokojuje

Podľa amerického sexuológa E.W.Eichla je ženská prostata erotogénnou zónou, ktorá umožňuje žene dosiahnuť vo vysokom percente, takmer 70 %, koitálny orgazmus, často simultánne s mužom. Mohlo by ísť o povestný „bod G“, aj keď medzi odborníkmi nevládne v tomto smere jednota. Podľa slovenských odborníkov „je G-bod topograficky identický so ženskou prostatou asi len u 10 % žien“. Ženská prostata pri orgazme ejakuluje rovnako ako mužská, no dlho bol tento výlučok z vagíny mylne považovaný za inkontinenciu moču. „Žena túži po vyvolaní orgazmu s ejakuláciou, pretože pre ňu predstavuje väčšie uspokojenie a je hodnotovo viac príťažlivý, ako orgazmus bez ejakulácie,“ uvádzajú v odbornej štúdii slovenskí odborníci na čele s profesorom Zaviačičom.

Problémy prichádzajú najmú s vekom

Rovnako ako u mužov vedú vývody ženskej prostaty do močovej rúry. Keďže ju tvoria rovnaké bunky ako u muža, tak aj v porovnaní s mužskou prostatou trpí ženská prostata rovnakými ochoreniami ako zväčšená prostata, zápal či karcinóm. Aj keď u ženy je ich výskyt podstatne nižší. Riešenie mnohých zdravotných problémov, ktoré sa lekárom nedarilo riešiť a prehadzovali si ich medzi sebou gynekológovia a urológovia, by sa so zistením, že v týchto miestach „úraduje“ aj prostata, mohlo podariť posunúť k úspešnej liečbe. Hlasí sa najmä s pribúdajúcim vekom. Pretože rovnako ako u mužov sa táto žľaza stáva viac problematická po päťdesiatke.

