Obraz rodičov, ktorý nosíte v sebe. Ako vás ovplyvnil?

To, čomu veríme, a čo od života očakávame, sa buduje v najranejšom období. A vzorom sú nám rodičia.

Podľa najnovšieho výskumu majú na charakter človeka veľký vplyv skúsenosti z detstva. Vedci urobili rozhovory so 48 dobrovoľníkmi. 78 z nich bolo mužov a žien zamestnaných v účtovníckych a právnických firmách.

Matka vinná, otec nevinný

Ženy, ktoré pochádzajú z tradičnej rodiny, teda takej, kde bol otec v úlohe živiteľa a žena ostávala v domácnosti, mávajú často pocity viny ohľadom hľadania miery medzi prácu a domácnosťou.

„Vychovala ma moja mama. Vždy bola doma a do istej miery sa cítim vinná, že nedokážem deťom poskytnúť to isté. Vychovala ma dobre, celú situáciu mala pod kontrolou. Ja s ďeťmi nie som každý deň. Mám pocit, že keď ich nechávam s nikým iným tak ich svojim spôsobom zanedbávam,“ zdôverila sa Marianna.

Muži podobné pocity nemajú: „Vždy som mal v sebe silnú pracovnú morálku, tak ako moji rodičia. Nikdy som nepotreboval, aby ma niekto sledoval cez plece a musel ma nakopnúť k tomu, aby som niečo urobil. Jednoducho idem a urobím to. Preto mi aj moje pracovné prostredie vyhovuje, “ zhodnotil otec dvoch detí z účtovníckej firmy.

Matky a náhradníčky

Ženy, ktorých matky boli zamestnané, nie sú nevyhnutne v lepšej situácii, pretože častejšia neprítomnosť mamy ich poznačila. Ešte po mnohých rokov si živo spomínajú na situácie, keď na takmer všetky deti čakali ich mamy pri školskej bráne a tá ich tam ešte nebola.

Takto si na svoju pracujúcu mamu spomína aj Jane, spolumajiteľka v právnickej firme, s jedným dieťaťom a druhým na ceste: „Pamätám si, ako ma zo školy vyzdvihovala opatrovateľka. Keď bola chorá, tak po mňa prišiel hocikto, kto vtedy mohol. Neznášala som to. Mamy iných detí čakávali pri bráne. Až teraz si na to spomínam a myslím, že sa to možno stane aj mne. Pracujem tak ako pracujem, môj syn bude mať nejakú opatrovateľku, ktorá ho vyzdvihne zo školy a možno sa mu to nebude páčiť. Je to to, čo chcem pre svoje deti?“

Výnimkou boli ženy, ktorých mamy boli v domácnosti, ale mali kariérne ambície. Tie sa snažili, aby ich mali aj ich dcéry, no naplnili ich.

Podvedome v nás

Vplyv výchovy pretrváva až do dospelosti. Tento faktor vysvetľuje, prečo ľudia z podobného kultúrneho zázemia, s príbuzným vzdelaním robia tak rozdielne rozhodnutia. Zatiaľ čo na jednej strane si kariéru a rodičovstvo volíme vedome, z veľkej časti nás podvedome ovplyvňuje aj obraz spôsobu života našich rodičov.

